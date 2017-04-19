Отчитались о доходах: В Якутии 13 чиновников привлечены к дисциплинарной ответственности

В 2016 году по итогам предоставления чиновниками информации о доходах, расходах и имуществе в Якутии к дисциплинарной ответственности привлечены 13 руководителей, шесть из них получили выговоры, четыре – замечания, один – предупреждение о неполном должностном соответствии, а двое — замечание и выговор одновременно. Об этом сообщает ЯСИА со ссылкой на руководителя департамента кадровой политики администрации главы и правительства региона Андрея МАРТЫНОВА.

По его словам, за первый квартал этого года еще два руководителя получили дисциплинарные взыскания в виде выговора, а один госслужащий — предупреждение о неполном должностном соответствии.

«Эта информация относится только к сведениям о доходах, расходах и имуществе госслужащих. Есть и другие причины, основания для применения дисциплинарных взысканий. Сейчас идет период декларационной кампании – до 30 апреля чиновники должны раскрыть сведения о доходах за прошлый год. Если будут выявлены расхождения с предыдущими периодами, то госслужащие имеют право на самостоятельное уточнение. По истечении месяца начнутся проверки, и, если расхождения сохранятся, будут приняты меры», — отметил Андрей Мартынов.

При повторных случаях предоставления неполных и недостоверных сведений руководителей ждут более суровые меры наказания, вплоть до освобождения от занимаемой должности.

Что касается динамики, то за 2016 год управление зафиксировало рост случаев предоставления недостоверных данных. В 2015 году было 4 дисциплинарных взыскания по этому пункту, а в 2016 – 13. В качестве причин увеличения показателей Мартынов назвал ужесточение критериев комплексной проверки и усиление работы управления по профилактике коррупционных и иных правонарушений при главе республики.

Айал ЯКОВЛЕВ, ЯСИА.