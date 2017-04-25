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Культура & Образование
25 апреля 2017, 17:49
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Отборочный этап Международного инженерного чемпионата пройдет в Якутске

 

26 апреля 2017 года в Северо-Восточном федеральном университете имени М. К. Аммосова (Г. ЯКУТСК, УЛ. БЕЛИНСКОГО, Д.58 УЧЕБНО-ЛАБОРАТОРНЫЙ КОРПУС СВФУ ЗАЛ УЧЕНОГО СОВЕТА, 10.00) пройдут отборочные этапы Лиг по электроэнергетике, по геологоразведке и по горному делу Международного инженерного чемпионата «Case-in» — единственного в России федерального кейс-Чемпионата топливно-энергетического и минерально-сырьевого комплексов. Чемпионат «Case-in» проходит в 47 вузах, охватывает 35 регионов России и страны СНГ. Более 3000 студентов борются за путевку в финал чемпионата, который традиционно состоится в Москве 30-31 мая 2017 года.

Международный инженерный чемпионат «Case-in» − единственный в России федеральный кейс-чемпионат, эффективный инструмент передачи будущим специалистам – инженерам практических знаний, опыта и новых компетенций.

Министр энергетики РФ Александр НОВАК отмечает значение Чемпионата: «За пять лет реализации Чемпионат стал авторитетной отраслевой площадкой, объединяющей все стороны, заинтересованные в развитии инженерно-технического потенциала России: государство, компании, высшие учебные заведения, отраслевые общественные инициативы, передовую молодежь».

В мероприятии примут участие:

Бельков Игорь Алексеевич – заместитель главного инженера по объектам генерации ПАО АК «Якутскэнерго»

Бурянина Надежда Сергеевна – заведующий кафедрой «Электроснабжение» Физико-технического института СВФУ им. М.К. Аммосова

Дубинин Сергей Леонидович – главный инженер ГУ ГГП РС (Я) «Якутскгеология»

Дураев Николай Никифорович – заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия)

Заровняев Борис Николаевич  –  директор Горного института СВФУ им. М.К. Аммосова

Захаров Евгений Васильевич – научный сотрудник лаборатории горной теплофизики Института горного дела Севера им. Н.В. Черского СО РАН

Иванов Николай Николаевич – доцент кафедры «Поиск и разведка месторождений полезных ископаемых» геологоразведочного факультета СВФУ им. М.К. Аммосова

Калашников Виталий Васильевич – заместитель министра промышленности и геологии Республики Саха (Якутия)

 Кирейченков Артур Андреевич – ведущий инженер-технолог технического отдела ООО «Управляющая компания «Колмар»

Корякин Александр Кимович  – заместитель генерального директора по инновациям, НИОКР и капитальному строительству АО «Сахаэнерго»

ü  Костин Алексей Валентинович – заведующий лабораторией геологии и минералогии благородных металлов «Институт геологии алмаза и благородных металлов» СО РАН

 Михайлова Евгения Исаевна – ректор СВФУ им. М.К. Аммосова

Николаев Василий Афанасьевич – заместитель начальника управления эксплуатации и ремонта электрооборудования и распределительных сетей — начальника службы автоматизированных систем управления технологическим процессом АК «Сахаэнерго»

Овчинников Николай Петрович – заместитель директора по научной работе  Горного  института СВФУ им. М.К. Аммосова

Петров Андрей Николаевич – заведующий кафедрой «Подземная разработка месторождений полезных ископаемых» Горного института СВФУ им. М.К. Аммосова

Полуфунтикова Лена Идененовна – заместитель декана по научной работе Геологоразведочного факультета СВФУ им. М.К. Аммосова

Саввинова Надежда Александровна – директор Физико-технического института СВФУ им. М.К. Аммосова

Сулейманов Алексей Альбертович – заместитель начальника ПТО ОАО «Алмазы Анабара»

Сычевский Андрей Викторович – руководитель отдела надзора и правового обеспечения Департамента надзора, финансово-правового обеспечения и государственной службы Министерства промышленности и геологии Республике Саха (Якутия)

Третьяк Ирина Александровна – заместитель директора по управлению персоналом ООО «Управляющая компания «Колмар»

Фридовский Валерий Юрьевич – временно исполняющий обязанности директора Института геологии алмаза благородных металлов СО РАН

Чемпионат проходит по пяти направлениям (лигам): электроэнергетика, горное дело, геологоразведка, металлургия, нефтегазовое дело.

Чемпионат включает 85 отборочных этапов на площадках 47 ведущих технических вузов России и стран СНГ. В финале, который по традиции пройдет в Москве 30 −31 мая 2017 года, команды – победители отборочных этапов будут бороться за звание лучших инженерных студенческих команд и за возможность пройти практики и стажировки в ведущих отраслевых компаниях. Победители Лиг по горному делу и по электроэнергетике также получат шанс принять участие в ежегодных летних образовательных программах «Горная школа» и «Энергия молодости».

Организаторы Чемпионата − Фонд «Надежная смена» и Некоммерческое партнерство «Молодежный форум лидеров горного дела». Соорганизатором Лиги по электроэнергетике выступает Международный Совет по большим электрическим системам высокого напряжения – СИГРЭ, соорганизатором Лиги по нефтегазовому делу − Тюменский индустриальный университет.

В 2017 году национальными партнерами Чемпионата выступают пять федеральных министерств − Министерство энергетики Российской Федерации, Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации, Министерство образования и науки Российской Федерации, Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации, Министерство промышленности и торговли Российской Федерации, а также Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) и Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов.

Чемпионат ежегодно поддерживают крупнейшие отраслевые компании. В текущем сезоне использовать платформу чемпионата для отбора наиболее перспективных будущих специалистов планируют: АО «СУЭК», ОАО «СО ЕЭС», ПАО «Татнефть», АО «Росгеология», ПАО «ФСК ЕЭС», ПАО «НК «Роснефть», ПАО «Мечел», АО «МХК «ЕвроХим», АО «Сибирский антрацит», ООО УК «Колмар», ООО «ЕвразХолдинг», ООО «Восточная горнорудная компания», ПАО «РусГидро», ООО «Ай Эм Си Монтан», DMT, Филиал «Свердловский» ПАО «Т Плюс», ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат», ООО «Майкромайн Рус», ПАО «Распадская».

Образовательным партнером проекта выступает онлайн-сервис для изучения и практики английского языка Lingualeo.

Справка: Международный инженерный чемпионат «Case-in» является правопреемником Всероссийского чемпионата по решению кейсов в области горного дела (2013 − 2014 годы) и Всероссийского чемпионата по решению топливно-энергетических кейсов (2015 год).

Чемпионат реализуется в соответствии с Планом мероприятий, направленных на популяризацию рабочих и инженерных профессий, утвержденным Распоряжением Правительства Российской Федерации № 366-р от 5 марта 2015 года.

Сайт Международного инженерного чемпионата «Case-in» http://case-in.ru/

Сайт фонда «Надежная смена» http://fondsmena.ru/

ВКонтакте https://vk.com/public72157562  и https://vk.com/young_miners

Facebook https://www.facebook.com/fondsmena.ru

Twitter https://twitter.com/fondsmena

YouTube https://www.youtube.com/channel/UCpFfQW7Gveb6wnVG6X4nImg?disable_polymer=true

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Источник: Алёна Гинс, пресс-секретарь проекта
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