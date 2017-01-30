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Экология
30 января 2017, 18:08
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Отбор участников для форума «Арктика. Сделано в России» состоялся

30 января 2017 года в Якутске на базе СВФУ им. М.К. Аммосова состоялся очный отбор для Международного молодежного образовательного форума «Арктика. Сделано в России».

Более 70 участников – это студенты, магистранты и магистры, аспиранты, интерны и ординаторы, молодые ученые и специалисты, заинтересованные в развитии опорных зон Арктики, приняли участие в мероприятии.
Программный директор форума «Арктика. Сделано с любовью» Анна АПЕРЯН показала собравшимся презентацию, в ходе которой рассказала присутствующим о целях и задачах форума.

III Международный молодежный образовательный форум «Арктика. Сделано в России» с 27 марта по 2 апреля 2017 года пройдет в г. Архангельске. Основная цель форума заключается в консолидации и создании экспертных и научных сообществ, направленных на решение важнейших задач в развитии Арктической зоны Российской Федерации. Также одной из миссий форума является увеличение и развитие кадрового потенциала для обеспечения квалифицированными трудовыми ресурсами арктических проектов.

10 команд, каждая из которой состоит из 18 человек, будут сформированы по следующему принципу: 14 российских специалистов, 3 иностранных специалиста и 1 участник от коренных малочисленных народов Севера.

В программу образовательной площадки заложено решение командами реального кейса, составленного совместно с партнерами форума – профильными Министерствами и ведомствами, НКО и предприятиями, работающими в Арктике.

Направлять, консультировать и оценивать молодых профессионалов будут эксперты отрасли. Участники команды, чей результат окажется наиболее эффективным, пройдут стажировки в компаниях-партерах форума.

После официальной части была проведена работа с экспертами. В состав экспертной комиссии вошли программный директор Международного молодежного образовательного форума «Арктика. Сделано в России», д.б.н., зав.лабораторией биологических проблем криолитозоны СО РАН, зав.кафедрой экологии Института естественных наук СВФУ им. М.К. Аммосова Михаил ЧЕРОСОВ, ведущий специалист Арктического отдела Управления Международных связей СВФУ им. М.К. Аммосова Светлана СЛЕПЦОВА, первый замминистра по делам молодежи и семейной политике РС(Я) Василина ЛУКИНА, доктор экономических наук, доцент Туяра ГАВРИЛЬЕВА,к.ф.м.н., доцент автодорожного факультета СВФУ им. М.К. Аммосова Николай БУРЦЕВ.

В конце дня по итогам собеседования будут отобраны участники, которые получат право представить свои проекты на форуме «Арктика. Сделано в России».

 

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Источник: Пресс-служба Минприроды РС(Я)
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