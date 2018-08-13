Отбиваясь от собаки, мотоциклист перевернулся

10 августа в дежурную часть ОМВД России по Олекминскому району поступило телефонное сообщение о том, что за медпомощью с автотравмами обратился 29-летний мужчина.

При проверке по факту обращения сотрудниками ГИБДД было установлено, что молодой человек совершил опрокидывание на проселочной дороге с. Улахан-Мунку, управляя незарегистрированным мотоциклом «Минск» и не справившись с его управлением. Как пояснил мотоциклист, он выехал из дома в поисках «загулявших» коров, а вслед за ним на дорогу выбежала собака и погналась за мотоциклом, пытаясь укусить ездока за ногу. Отбиваясь от животного, мужчина не справился с рулевым управлением вследствие чего и произошло опрокидывание. Домой он добрался попутным транспортом, а позже был вынужден обратиться к врачу: в местной больнице у него диагностировали компрессионный перелом позвоночника.

Ко всему прочему выяснилось, что мужчина водительского удостоверения не имеет, а транспортное средство принадлежало его отцу, который, увы, недавно скончался.

Госавтоинспекция напоминает, что мотоциклы наряду с автомашинами подлежат регистрации в Госавтоинспекции, и для управления мототранспортом (в том числе скутером, мокиком и т.д. ) необходимо иметь водительское удостоверение соответствующей категории.