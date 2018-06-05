От воды освободились все дворовые территории в трех населенных пунктах Якутии

По оперативным данным в связи с понижением уровней воды на реке Яна в н.п. Усть-Янск Усть-Янского района освободились от воды все дворовые территории. По состоянию на 11:00 ч. (якт) уровень воды на реке Яне в н.п. Усть-Янск составил 957 см. при критическом 1023 см. (– 205 см за сутки).

По оперативным данным в связи с понижением уровней воды на реке Колыма в н.п. Колымское Нижнеколымского района освободились от воды все дворовые территории. По состоянию на 12:00 ч. (якт) уровень воды на реке Колыма в н.п. Колымское составил 1009см. при критическом 1010 см. (– 8 см за сутки).

По оперативным данным в связи с понижением уровней воды на реке Березовка в н.п. Березовка Среднеколымского района освободились от воды все дворовые территории. По состоянию на 16:00 ч. (якт) уровень воды на реке Березовка в н.п. Березовка составил 996 см. при критическом 1000 см. (– 34 см за сутки).

Начались аварийно-восстановительные работы по просушке домов и расчистки территорий. Спасателями оказывается всесторонняя помощь населению. Проводится обследование и укрепление защитных и водопропускных сооружений, а так же осуществляется дальнейший мониторинг гидрологической обстановки.