От Тынды до Якутска проедет специальный агитпоезд «Комсомольской правды»

В ходе рабочей командировки в Москве врио главы Якутии Айсен НИКОЛАЕВ 12 июля встретился с главным редактором газеты «Комсомольская правда» Владимиром СУНГОРКИНЫМ.

В ходе встречи Владимир Сунгоркин рассказал о масштабном проекте газеты, посвященном строительству Байкало-Амурской магистрали. Раньше такие стройки были целой эпопеей.



Он также сообщил, что в рамках 100-летия комсомола в августе текущего года планируется отправление специального агитпоезда «Комсомольская правда» от столицы БАМа Тынды Амурской области до Якутии. Пассажирами агитпоезда станут строители-первопроходцы, ветераны стройки. По прибытию агитпоезда в Нижний Бестях, участники проекта планируют заложить камень на правом берегу реки Лена и тем самым отдать дань памяти строителям-первопроходцам всесоюзной стройки.



Айсен Николаев отметил, что БАМ был одним из значимых масштабных проектов страны, объединивший тысячи комсомольцев со всех уголков Советского Союза.

Отметим, что первый агитпоезд прибыл в Тынду 5 октября 1975 года. В архиве газеты «Комсомольская правда» сохранились эти уникальные записи, подробно рассказывающие, как выглядел и чем был оснащен легендарный «красный эшелон» КП.

После встречи с главным редактором Николаев дал интервью одному из старейших журналистов газеты, ведущему радиостанции «Комсомольская правда» Александру ГАМОВУ.

