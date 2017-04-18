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 От побед в спорте – к победам в бизнесе!

В субботу церемонией торжественного закрытия завершилась VI ежегодная Спартакиада Алмазэргиэнбанка, прошедшая под постоянным лозунгом «От побед в спорте – к победам в бизнесе!»

Алмазэргиэнбанк – это крепкий, сплочённый коллектив, настоящая команда. Не в последнюю очередь этому способствует здоровый образ жизни и спорт, укрепляющие тело, разум и дух человека. В течение последних трёх недель сотрудники банка, разделившись на команды, боролись в честных состязаниях, в рамках VI ежегодной Спартакиады Алмазэргиэнбанка, прошедшей, как и всегда, под девизом «От побед в спорте – к победам в бизнесе!». Эта Спартакиада давно стала славной традицией Банка, объединяющей всех членов дружного коллектива.

Состязания проводились в одиннадцати различных видах спорта: мини-футбол, стритбол, волейбол, национальные прыжки, мас-рестлинг, лыжная эстафета, перетягивание каната, стрельба, настольный теннис, шашки и даже дартс. В каждом из видов спорта сотрудники Банка проявили ловкость, силу, выдержку и спортивный дух.

По итогам всех соревнований в общекомандном зачёте почётное третье место заняла команда с названием «Триумф». Капитан – Николай ПЕСТРЯКОВ, начальник Отдела мониторинга розничных кредитов и прочих активов. В состав команды вошли специалисты по рискам, безопасности, управлению проектами; методологи, юристы, кадровики и управленцы.

Серебро взяла команда «Корпорация». В составе команды – специалисты из департаментов корпоративного, а также малого и среднего бизнеса, кассиры, инкассаторы, кредитные аналитики. Капитан команды – Андрей РОДИОНОВ, главный специалист Отдела анализа клиентов малого и среднего бизнеса Управления анализа кредитных сделок.

И безоговорочным чемпионом VI Спартакиады Алмазэргиэнбанка стала команда «МИР». Сборная специалистов технического и клиентского сервиса, плановиков, бухгалтеров, проектных менеджеров; сотрудников службы качества Банка, архива и казначейства; специалисты по работе с ценными бумагами, хозяйственники и отдел охраны труда и окружающей среды, возглавляемые капитаном команды – Сергеем ВАСИЛЬЕВЫМ, главным бухгалтером.

На церемонии торжественного закрытия Спартакиады выступил с приветственным словом и лично вручил победителям медали и грамоты первый заместитель министра спорта Республики Саха (Якутия) Семен ЧЕРДОНОВ.

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Источник: Служба по связям с общественностью АКБ "Алмазэргиэнбанк" АО
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