От каких мужчин точно не стоит уходить

Странная ситуация случается часто в обыденной семейной жизни: с тиранами, изменниками и слабохарактерными иждивенцами под гнетом финансовых неурядиц женщины хоть и рыдают горючими слезами, но годами терпят, миллионы раз прощают да шансы направо и налево таким нелепым кадрам раздают. Но при этом уйти и наконец-то начать жить нормальной жизнью сил в себе никак не находят, искренне веря, что без них этот горе-герой попросту сгинет. А от по-настоящему хороших товарищей, с которыми просто временно паззл не складывается, женщина из отношений вылетает, как пробка от шампанского, стремительно, необдуманно и без всяческих попыток попробовать еще раз, сообщает Рамблер.

Временами у всех паззл семейных взаимоотношений не складывается. Недопонимания, притирания или даже банальный авитаминоз по весне, умноженный на состояние усталости и недосыпа, будут отражаться на настроении и поведении в паре. И тут же мысль нелепая промелькнет: да ну это все, уж лучше одной! Но далеко не всегда подтаявшее мороженое стоит в мусорку отправлять, порой его необходимо немного реабилитировать — обратным пинком в морозилку. Вот каким мужчинам точно стоит давать второй шанс:

У вас была любовь

Сошлись вы на настоящих бурных эмоциях — с неугомонными бабочками в животе, с желанием быть с ним рядом больше, чем часов в сутках, с километрами милых сообщений в соцсетях. Одним словом, ваши отношения зарождались правильно, то есть вы не подкарауливали его за углом, из семьи с детьми не уводили да в статусе любовницы вечно ждущей не пребывали. Коли мужчина рыцарем на белом коне вас добивался и завоевывал, на свиданиях удивлял и проблемы ваши решал, то и убегать однажды, потому как что-то не клеится, сразу тоже не стоит. Любовь действительно может угасать, а ваша пара вполне можете пребывать на одной из семи ступеней любви, где самая сложная — период отвращения.

Его нельзя назвать негодяем

Вот сколько б вы на него ни обижались и ни ругались по поводу не выброшенного вовремя мусора, разбросанных по дому вещей и даже отсутствия должного внимания и ласки, он все равно не попадает в стандартный список негодяев. То есть деньги у вас не тырит, долги на вас не вешает, не шляется черт-те где по ночам в непонятных и неизвестных компаниях, не изменяет да с бутылкой не породнился. Весь его грех в принципе состоит в обычном недопонимании, которое чаще всего называют «не сошлись характерами», а это проблемы на самом деле легко решаемые.

Он справляется с мужскими обязанностями

Как ни крути и ни верти, но вы не можете отрицать того, что с мужскими обязанностями он все-таки справляется, то есть обеспечить может, горой за вас постоит, сложную жизненную ситуацию разрулит и с ребенком точно справится. И уж если совсем по-честному, то суть разногласий опять же имеет больше эмоциональный характер: вам мерещится, что нынче вы стали совершенно разными, пошли по диаметрально противоположным путям, или вовсе вам в последнее время кажется, что жить вы стали с чужим человеком. С такими мыслями в голове тоже не стоит стремглав разбегаться — они могут быть не только обманчивыми, но и временными.

Вы помните момент, когда все стало плохо

Вы можете с уверенностью сказать, когда случился разлом в отношениях. То есть у вас был такой период «до», когда жилось сладко-шоколадно, но потом, например, начались непреодолимые сложности на работе, затянувшийся кризис, и вы давлением кредитной ответственностью открыли в муже зверя. Иногда бывает, что потерянность в стабильных отношениях возникает из-за рождения ребенка: многие женщины испытывают затяжную послеродовую депрессию или вечную усталость, а мужчины не понимают, как правильно поддержать супругу в этот, казалось бы, счастливый для семьи момент.

Если он хочет сохранить семью

И самый главный показатель того, что из отношений бежать точно не нужно, — это фактическое отношение мужчины к вам. Если он откровенно признается, что не хочет терять семью, отношения, если он не обессилен ссорами настолько, что либо разводиться, либо с крыши прыгать, если он готов идти на компромиссы и бороться, то такому товарищу обязательно нужно помочь и дать шанс. Ведь наша жизнь бывает настолько многогранной, что мы сами можем порой путаться и теряться, а значит, и свет в конце тоннеля, и баланс в отношениях нужно искать в тандеме, потому как один, как известно, в поле вообще не воин.