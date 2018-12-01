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1 декабря 2018, 12:00
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От архаичности до современности

У оркестра национальных инструментов театра танца имени С.А.Зверева-Кыыл Уола есть несколько проектов. Все они реализованы в рамках республиканской программы «Музыка  для всех», которой в этом году исполнилось пять лет.

Одним из самых успешных, совершенно ни на кого не похожих, авторских программ(то есть с задуманной и реализованной программой именно для этого проекта. –Авт.) является проект «От архаичности до современности».

За два месяца состоялось десять концертов с этим проектом в Намской ДШИ им. З.П.Винокурова, Намском педагогическом колледже им. И.Е.Винокурова, СОШ №20 им. Ф.К.Попова города Якутска, профилактории “Чэбдик”, СОШ №27 и НПСОШ №2 города Якутска ив селах Аппаны, Партизан и Хомустах Намского улуса.

Программа концерта рассчитана не только для детей, но и для взрослых. Хронометраж выступления занимает от 40 до 80 минут. Авторами проекта являются дирижер оркестра Анюта Иванова и руководитель ансамбля “Кыл Саха” Анна Томская. Ведет концерт солистка-вокалистка театра Василена Шарина.

Только в этой концертной программе слушателям представляется программа на якутских инструментах «кыл» (кылыһах), «ох саа — кыл» с аутентичным звучанием в исполнении лауреата международного этноконкурса, обладателя Премии Мира, ансамбля якутских инструментов»Кыл Саха».

С современным направлением зрителей знакомит молодежная группа оркестра «J’ol». Музыканты играют на гитаре, бас гитаре, ударных установках, а также на баяне, хомусе, таҥсырах. В их исполнении звучат саундтреки из популярных фильмов, музыка к известным видеоиграм, интерпретации якутской музыки и произведения современных авторов. Интересно наблюдать за совместным выступлением двух коллективов, когда можно услышать синтез архаичного, аутентичного и современного звучания.

Духовное и эстетическое воспитание подрастающего поколения на жанрах родной культуры прослеживается и в концертном номере на хомусе в исполнении известной хомусистки Василены Шариной, и в зрелищном отрывке из Олонхо в исполнении заслуженного артиста РФ и народного артиста РС (Я) Дмитрия Артемьева, и в танцевальных номерах солистов НТТ им. С.А.Зверева – КыылУола.

Интересным номером концерта, новшеством является импровизация, так называемый «jam session» с местными исполнителями. Цель нашего проекта не только просвещение и развлечение, но и вовлечение зрителей в творческий процесс. Ведь очень много талантливых людей «не доходят» до профессиональной сцены. Наша задача знакомиться и сотрудничать с
ними дальше.

Одним из таких ярких номеров-импровизаций было исполнение песни Христофора Максимова «Татыйаас барахсан» молодым человеком с прекрасным голосом, жителем села Аппааны Романом Николаевым. Как правило, репетицию с исполнителем мы проводим только перед самым концертом, но Роман спел так убедительно, как-будто мы с ним уже не
первый месяц гастролируем вместе.

В Хатын Арыы свою композицию показало трио девушек “Дуораан”под аккомпанемент ансамбля “Кыл Саха”. В Хомустахе нас удивил “тойук” Ирины Николаевой с прекрасным народным голосом. Здесь же свою песню исполнила Мария-Маайа Григорьева. С ней мы знакомы несколько лет. Она одна из наших первых учениц, последователей. Мария с удовольствием занимается по сей день и играет на инструменте «кыл» (кылыһах –кырыымпа). Вот что она говорит о любимом инструменте:

“Когда я впервые взяла в руки “кыл” и услышала звук, издаваемый струнами из конских волос,то заплакала от радости. Я увидела мир вокруг себя совершенно другими глазами. Это волшебство!Словно моя душа давно искала этот звук. Научиться играть на инструменте сложно, но он дает какой-то стимул, надежду, просвещение, открывает в человеке скрытые возможности. Я стала сама сочинять музыку, которая просто изливалась из моей души. Совершенно народная, как говорят многие, чисто якутская… Со своей песней я даже получила Гран-при в конкурсе имени Анастасии Варламовой. И вот, впервые я спела ее под аккомпанемент любимого ансамбля “Кыл Саха”. Сбылась моя мечта! Спасибо вам, за такую возможность, за дивный проект, за прекрасный концерт!”

У мастера-изготовителя Руслана Захарова из Намского улуса “открылось второе дыхание” после знакомства с тезкой, мастером Русланым Габышевым. Вот что он написал после концерта:

“Мы очень рады, что наконец-то услышали эти прекрасные ансамбли. С недавних пор, с появлением инструментов Руслана Габышевая заинтересовался якутским звучанием музыкальных инструментов. Теперь и сам начал изготавливать народные инструменты и играть в ансамбле у себя в деревне. Благодарю пропагандистов якутских инструментов за прекрасный концерт, за нашу встречу”.

Наши юные зрители тоже очень эмоционально реагируют на концертные номера проекта. Их руководители отмечают интерактивность и новизну программы, которая ненавязчиво
знакомит школьников с различными музыкальными инструментами. Теплая и доверительная атмосфера в зале, гармония живой музыки увлекают всех без исключения. Ребенок не только слышит разнообразную музыку, но узнает все про инструменты, на которых она исполняется.

Дети очень живо реагируют на знакомство с национальными музыкальными инструментами во время общения с мастером и солистом Русланом Прокопьевичем. Мастер на своем инструменте искусно подражает голосам птиц и животных, демонстрирует разные
звуки окружающей среды, что очень интересно и понятно детям.

«Я в восторге! Завораживающе! Огромное спасибо всем без исключения музыкантам за радость общения с Музыкой!» — отзывается ученица 6 «е» класса НПСОШ №2 города Якутска Иванна Гаврильева.

Девочка призналась, что она никогда еще не слышала такого звучания, пожелала сотрудничать дальше и предложила сделать проект о якутских инструментах. Мы всегда рады помочь, поддержать наших юных пропагандистов.

Зрители всегда очень чутко и эмоционально принимают интересную, доступную программу молодежного ансамбля«J’ol» (рук. Дмитрий Винокуров). Зрители активно подпевают, пританцовывают, радуются артистам и принимают все их номера «на ура».

«Здравствуйте, я Анна из 20-й школы.Проанализировав весь концерт и описывая его одним словом, скажу, что это просто великолепно!Я никогда не испытывала таких будоражащих душу чувств, которые заставляют с восторгом смотреть на изящные движения музыкантов, тщательно отработанные за годы репетиций. Я нескончаемо рада, что такие концерты проводятся в самых обычных школах, как моя.Это заставляет задуматься. То, что побуждает нас смеяться, плакать и бояться — звуки одних и тех же инструментов, но все они дают совершенно разные эмоции. Мне кажется, что с каждым новым днём наше будущее будет совершенствоваться, благодаря таким специалистам, которые знают своё дело и относятся к своему творчеству, как собственному ребенку», — написала наша слушательница Анна Иванова из 9 «г» класса.

Такое письмо мы получили из Детской школы искусств села Намцы:

«Учащиеся и зрители с большим интересом слушали разнообразную музыку в исполнении ансамблей Национального оркестра. Выражаем огромную благодарность художественному руководству Национального театра танца, всем артистам за прекрасный вдохновляющий концерт. Желаем коллективу дальнейших успехов в профессиональной деятельности, процветания, благополучия и всего самого доброго!»

Работа над проектом продолжается. Мы очень рады и счастливы, что эта программа пришлась по душе и детям, и взрослым, и зрителям, и участникам. А значит будут новые встречи, мы будем дальше сотрудничать с нашими замечательными зрителями.

 

Источник: Анна ТОМСКАЯ         
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