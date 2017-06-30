Осуждены жительницы Ленска, напавшие на полицейского

Собранные следственным отделом по Ленскому району СУ СК России по Республике Саха (Якутия) доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении двух жительниц города Ленска, 32 и 33 лет.

Женщины признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

Следствием и судом установлено, что ночью 3 января 2017 года жители одной из квартир обратились в дежурную часть полиции с жалобами на шум и громкую музыку, которые доносились из соседней квартиры.

По вызову прибыли сотрудники полиции и в момент выяснения обстоятельств произошедшего разгоряченные алкоголем женщины ударили по лицу одного из полицейских, при этом выражались в его адрес грубой нецензурной бранью.

Следователи обратили особое внимание на тот факт, что в квартире в этот момент находились малолетние дети агрессивных нарушительниц правопорядка, 5 и 6 лет, которые в 2 часа не спали и явились очевидцами преступления.

В ходе предварительного следствия собраны доказательства вины злоумышленниц, которые легли в основу обвинительного приговора.

Приговором Ленского районного суда подсудимые признаны виновными и приговорены к выплате денежного штрафа.

Следователи обращают внимание на то обстоятельство, что при наличии судимости за данное преступление у женщин и их близких может возникнуть ряд серьезных препятствий. Не говоря об общественном порицании, ни они сами, ни их близкие родственники не смогут работать в некоторых государственных структурах, так как наличие судимости является непреодолимым препятствием для выполнения трудовых функций.

Помимо привлечения к уголовной ответственности за преступление против порядка управления, женщины привлечены к административной ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних.