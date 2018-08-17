Осужденный за педофилию иностранец подал апелляцию в Верховный суд Якутии

Верховным судом РС(Я) отказано в удовлетворении апелляционной жалобы гражданина Узбекистана К., которому судом 1 инстанции было отказано в признании распоряжения Министерства юстиции РФ о нежелательности пребывания в РФ и решения Министерства внутренних дел по РС(Я) о депортации незаконными. В апелляционной жалобе административный истец просит решение суда отменить и удовлетворить исковые требования. В обоснование ссылается на то, что у него на территории РФ проживает жена, являющаяся гражданкой РФ, также считает, что наличие у него судимости не свидетельствует о том, что он создает реальную угрозу общественному порядку, правам и законным интересам граждан РФ.

Судом было установлено, что Министерством юстиции РФ в отношении К. было вынесено распоряжение «О нежелательности пребывания в РФ иностранного гражданина, подлежащего освобождению из мест лишения свободы».

Приговором Якутского городского суда РС(Я) от 18 января 2017 года К. был осужден за совершение преступления, предусмотренного ст.134 ч.1 УК РФ (половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста). После отбытия наказания, К. был помещен в специальное учреждение до исполнения решения о его депортации из России.

Судебная коллегия, изучив материалы дела, проверив законность и обоснованность решения суда 1 инстанции, согласилась с выводами, что решения приняты уполномоченными органами в пределах их компетенции, с учетом того, что истец, имея непогашенную судимость, представляет угрозу охраняемому общественному порядку и здоровью населения Российской Федерации.

Коллегия отметила, что несоблюдение К. законов Российской Федерации свидетельствует об отсутствии лояльности к правопорядку Российской Федерации, что подтверждается совершением им в 2016 году преступления, предусмотренного ч.1 ст. 134 УК РФ.

Поскольку совершение преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетней характеризуется повышенной степенью общественной опасности, а наличие непогашенной судимости за совершение на территории Российской Федерации преступления является основанием, препятствующим иностранному гражданину или лицу без гражданства в получении вида на жительство, разрешения на временное проживание, а также гражданства Российской Федерации, решение Министерства юстиции Российской Федерации о нежелательности пребывания (проживания) К. в Российской Федерации является оправданным, справедливым и соразмерным с учетом степени опасности деяний заявителя.

Наличие у К. супруги, являющейся гражданкой Российской Федерации не влечет в безусловном порядке признание решения о нежелательности пребывания на территории Российской Федерации нарушающим его права на уважение личной и семейной жизни, поскольку оно принято с учетом степени общественной опасности деяний административного истца, их характера, с соблюдением вытекающих из Конституции Российской Федерации требований справедливости, соразмерности.