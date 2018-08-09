Осужденный за грабеж мужчина лишен свободы из-за уклонения от обязательных работ

Прокуратура города Удачный поддержала в суде представление начальника Мирнинского МФ ФКУ УИИ УФСИН России по Республике Саха (Якутия) о замене осужденному наказания в виде исправительных работ более строгим видом уголовного наказания.

Судом установлено, что приговором от 30.05.2016 гражданин К. осужден за совершение преступления, предусмотренного п. «г» ч.2 ст.161 УК РФ, ему назначено наказание в виде 2 лет 4 месяцев лишения свободы. Постановлением от 26.02.2018 неотбытая часть наказания в виде лишения свободы заменена на исправительные работы сроком на 7 месяцев 4 дня с удержанием 10 % заработной платы осужденного в доход государства.

При этом, осужденный несколько раз, в том числе при наличии предупреждения о возможности замены наказания в виде исправительных работ более строгим наказанием в случае повторного нарушения, не исполнил назначенное судом наказание. Доказательств уважительности отсутствия на рабочем месте не представил.

По результатам рассмотрения представления уголовно-исполнительной инспекции, с учетом мнения прокурора, суд постановил заменить осужденному не отбытую часть исправительных работ на лишение свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Осужденный взят под стражу в зале суда.