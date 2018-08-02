Осужденный певец Сиэйэ Уола выступил на концерте в колонии

В исправительной колонии №7 в Табаге отметили Ысыах. Организаторы устроили концерт, на котором выступил осужденный Виктор Иванов, более известный как певец Сиэйэ Уола. На сайте республиканского управления федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН) 2 августа появилась заметка с фотографиями.

Пресс-служба УФСИН заметила, что на «концерте свои песни спели не только именитые вокалисты, но и осужденные».

В июле 2014 года певец Виктор Иванов — Сиэйэ Уола в приступе ревности с ружьем ворвался на территорию соседнего дома и несколько раз выстрелил в своего соседа Сергея Мекюрдянова. В результате пострадавший получил тяжелые ранения, из-за чего лишился ноги. В декабре 2014 года Иванов был приговорен к шести годам в колонии строгого режима с выплатой компенсации семье Мекюрдянова в размере одного миллиона рублей.