Осужденные собрали 600 кг овощей

В исправительных учреждениях Якутии оборудованы 10 теплиц, в которых выращиваются огурцы, помидоры и зелень. В этом году осужденные собрали более 600 кг овощей, сообщили телеканалу «Якутия 24» в пресс-службе УФСИН по республике.

Теплицы оборудованы в исправительных колониях №1 в Якутске, №3 в селе Бестях и №6 в Мохсоголлохе Хангаласского района, а также в колонии-поселении №2 в Якутске. В каждой из теплиц работают двое осужденных.

«Выращенный урожай передается в столовые учреждений, что позволяет разнообразить рацион питания осужденных, обеспечить их организм витаминами и укрепить иммунитет», — говорят в УФСИН.

В ведомстве добавили, что овощи также реализуются сторонним организациям.