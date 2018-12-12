Осужденного за педофилию иеромонаха Мелетия лишили сана

11 декабря 2018 года в Якутской духовной семинарии состоялось Епархиальное собрание под председательством архиепископа Якутского и Ленского Романа. Перед началом собрания в Свято-Иннокентьевском храме семинарии была соборно совершена Божественная Литургия, а затем вознесена молитва святителю Иннокентию.

Его Высокопреосвященство выступил с основным докладом о деятельности епархии и остановился на основных моментах богослужебной жизни, образовательной, миссионерской, просветительской и социальной работы. Особое внимание архипастырь уделил личной духовной жизни священников как руководителей общин, наставников и образцов христианства для пасомых.

В начале собрания была зачитана резолюция Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла на епархиальный отчет 2017 года, а также оглашена статистика. В настоящий момент в епархии действует 164 храма и часовен, служат пятьдесят священников и четыре диакона. За прошедший год преставился ко Господу клирик Ленского благочиния протоиерей Андрея Ярыгина. Священники пропели почившему собрату «Вечную память».

В рамках доклада архиепископ Роман проинформировал собрание об утверждении решения церковного суда Якутской епархии о лишении сана иеромонаха Мелетия (Ткаченко).

«Учитывая общественный резонанс и тяжесть преступления иеромонаха Мелетия, мною утверждено решение церковного суда, — сообщил архипастырь. — Оно передано на резолюцию Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу. При положительном ответе Предстоятеля решение вступит в силу».

Владыка подчеркнул, что при неоднократных встречах с семьей пострадавшего выразил готовность оказать ей материальную и молитвенную помощь.