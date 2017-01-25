Осужден якутянин, напоивший и изнасиловавший школьницу

Собранные следственными органами Следственного комитета России по Республике Саха (Якутия) доказательства судом признаны достаточными для вынесения приговора в отношении жителя Вилюйского района, 1989 года рождения, признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч.3 ст.131 УК РФ (изнасилование несовершеннолетней).

Органами предварительного следствия установлено, что мужчина с ноября 2015 года вел переписку по телефону с 15-летней школьницей.

В феврале 2016 года мужчина, зная о несовершеннолетнем возрасте своей знакомой, предложил школьнице покататься на автомашине.

В салоне мужчина вовлек девочку в распитие спиртных напитков, при этом сам спиртное не употреблял.

Видя, что девочка находится в состоянии сильного опьянения, не может самостоятельно передвигаться и координировать свои движения, злоумышленник загнал автомашину в гараж, где совершил изнасилование школьницы.

На стадии предварительного расследования и в ходе судебного заседания подсудимый уверял, что интимная связь произошла по обоюдному согласию. Но доказательства, добытые органами предварительного следствия, подтвердили виновность злоумышленника.

Приговором суда мужчина признан виновным и осужден к наказанию в виде 10 лет лишения свободы с ограничением свободы сроком на 1 год с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Потерпевшей девочке оказана необходимая психологическая и медицинская помощь специалистами мобильной кризисной службы.

Источник: Старший помощник руководителя СУ СК России по Республике Саха (Якутия) по взаимодействию со СМИ Надежда ДВОРЕЦКАЯ.