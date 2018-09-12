Осужден рецидивист из Нерюнгри

Нерюнгринский городской суд Республики Саха (Якутия) рассмотрел уголовное дело по обвинению жителя г. Нерюнгри в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 158 Уголовного кодекса РФ – кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с незаконным проникновением в жилище, с причинением значительного ущерба гражданину.

Государственное обвинение по делу поддерживалось прокуратурой города Нерюнгри.

В судебном заседании установлено, что осужденный, используя металлическое устройство для отжима входной двери, проник в квартиру к своим соседям, откуда похитил имущество на общую сумму 34830 рублей.

Ранее указанный гражданин неоднократно судим за совершение аналогичных тяжких преступлений против собственности, а также находился на испытательном сроке за нарушения ограничений, связанных с административным надзором. Таким образом, в действиях осужденного имелся особо опасный рецидив преступлений.

С учетом характера совершенного преступления и мнения государственного обвинителя, судом отменено условное осуждение по предыдущему приговору суда и назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима.