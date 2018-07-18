Осужден нерюнгринский педофил

Собранные следственным отделом по городу Нерюнгри СУ СК России по Республике Саха (Якутия) доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении ранее судимого 28-летнего мужчины, который признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста).

Следствием и судом установлено, что в ноябре 2017 года подсудимый в состоянии алкогольного опьянения воспользовался отсутствием дома своей сожительницы и, используя свое физическое и психологическое превосходство, совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 8-летней дочери гражданской супруги.

После совершения противоправных действий испуганная девочка позвонила своей матери, которая незамедлительно вернулась с работы домой и, несмотря на полное отрицание злоумышленником причастности к преступлению, вызвала сотрудников полиции.

Обвиняемый был задержан и помещен под стражу.

В ходе предварительного расследования и судебного заседания он категорически отрицал свою причастность к преступлению, однако собранными по уголовному делу доказательствами его виновность доказана в полном объеме.

Приговором суда он признан виновным и приговорен к наказанию в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Пострадавшей от преступных действий преступника девочке оказана необходимая медицинская и психологическая помощь.