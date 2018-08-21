Осужден мошенник-мебельщик из Якутска

Уроженец поселка Сангар без оформления трудового договора, по устной договоренности устроился на работу в салон мебели в Якутске. Фирма занималась, в том числе, поставкой и установкой кухонных гарнитуров. Видимо, работа с деньгами оказалась для молодого человека нелегкой, и, из корыстных побуждений, он решился на преступление.

Мужчина имел при себе печать одного индивидуального предпринимателя. Тот, правда, никогда ни изготовлением, ни поставкой мебели не занимался, и вообще прекратил свою деятельность в 2014 году. У продавца созрел план – очередную обратившуюся за приобретением кухонной мебели покупательницу он обманул, составив договор на имя стороннего ИП, владельца печати, и заверив его. Не заподозрившая ничего дурного женщина оплатила сначала задаток, а затем и остальной долг.

По схожей схеме мошенник обманул еще трех гражданок. Сумма ущерба в каждом случае составила от 39 до 600 тысяч рублей. Всего мужчина присвоил более миллиона рублей.

Суд назначил ему наказание условно, с учетом того что подсудимый ранее не судим, признал вину, с обвинением согласился. Всего по совокупности преступлений, за 2 эпизода мошенничества с причинением значительного ущерба и 2 эпизода мошенничества в крупном размере ему окончательно было назначено 5 лет лишения свободы условно, с испытательным сроком 4 года.

Приговор вступил в законную силу, апелляционная жалоба на него была рассмотрена Верховным судом РС(Я), следует из материалов дела, предоставленных пресс-службой. С осужденного взыскана сумма нанесенного ущерба и проценты за пользование чужими денежными средствами.