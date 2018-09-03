Осужден экс-замглавы Нюрбинского района

Нюрбинский районный суд Республики Саха (Якутия) рассмотрел уголовное дело по обвинению бывшего заместителя главы МР «Нюрбинский район» в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса РФ — превышение должностных полномочий, то есть совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов организаций, охраняемых законом интересов общества и государства, с причинением тяжких последствий.

Государственное обвинение по уголовному делу поддержано прокуратурой Нюрбинского района.

В судебном заседании установлено, что в августе 2014 года между МКУ «Инвестиционно-строительное управление» Нюрбинского района и ООО «Строй Технология» заключен муниципальный контракт на строительство в срок до 10.10.2016 объекта «Стадион на 3000 мест со стрелковым тиром» в г. Нюрба. Строительство объекта подрядчиком к установленному сроку не завершено, работы по нему не ведутся с октября 2015 года.

В нарушение требований Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в декабре 2015 года заместитель главы Нюрбинского района в период исполнения обязанностей главы района издал незаконные распоряжение и приказ, в соответствии с которыми застройщику в отсутствие оснований осуществлена предоплата в размере 6 млн. 600 тыс. рублей

Рассмотрев дело, суд, с учетом позиции государственного обвинителя, характеристик осужденного, приговорил бывшего заместителя главы Нюрбинского района к лишению свободы сроком на 4 года условно, с испытательным сроком 2 года 6 месяцев, с лишением права занимать должности, связанные с функциями представители власти на государственной службе и в органах местного самоуправления на 2 года. Приговор суда в законную силу не вступил.

Уголовное дело возбуждено по материалам совместной проверки прокуратуры Нюрбинского района и УФСБ России по Республике Саха (Якутия).

Кроме того, решением Арбитражного суда Республики Саха (Якутия) по заявлению МКУ «Инвестиционно-строительное управление» с ООО «Строй Технология» взысканы средства в размере 17 692 500 руб., в том числе сумма незаконного авансирования по объекту «Стадион на 3000 мест со стрелковым тиром» в г. Нюрба.