Осужден экс-директор центра подготовки лыжников

Алданский районный суд признал бывшего директора Центра подготовки лыжников в г. Алдане виновным в совершении хищения чужого имущества путем обмана в крупном размере и приговорил его к четырем годам лишения свободы условно.

Второй фигурант уголовного дела, оказывавший указанному учреждению по гражданско-правовым договорам возмездные услуги по ведению бухгалтерского учета, табеля учета рабочего времени, расчета и распределения оплаты труда, так же признан судом виновным по аналогичной статье Уголовного кодекса РФ и приговорен к трем годам лишения свободы условно.

Установлено, что указанные граждане по предварительному сговору изготовили фиктивные договоры возмездного оказания услуг и акты приемки работы. Помимо этого подделали табеля учета рабочего времени и расчета оплаты труда на лиц, которые фактически какую-либо работу в Центре подготовки лыжников в г. Алдане не осуществляли.

В целях получения денег ими были оформлены банковские карты на посторонних лиц. Далее путем предоставления подложных документов подсудимые получали денежные средства.