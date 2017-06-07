Осужден бывший охранник Якутского дома-интерната для престарелых и инвалидов

В судебном заседании установлено, что 30 января 2017 года между ООО ЧОП «Корунд» (Заказчик) и подсудимым (Исполнитель) заключен договор возмездного оказания услуг, в соответствии с которым последний был обязан исполнять для Заказчика порученную работу по осуществлению охраны указанного Заказчиком объекта.

5 февраля 2017 года в 09:00 час. подсудимый заступил на суточное дежурство по охране Якутского дома-интерната для престарелых и инвалидов. Находясь на рабочей смене, в нарушение Инструкции о порядке работы сотрудников охраны он не совершил обход прилегающей территории после 18 часов, не наблюдал за происходящим по мониторам камер наружного видеонаблюдения, допустил сон и отвлечение от несения службы на общение по мобильному телефону в личных целях. Заперев входную дверь в здание интерната, ограничил доступ в него.

В результате преступного бездействия охранника жилец дома-интерната, вернувшийся после 21 часа, не сумев попасть внутрь здания, скончался на его крыльце от переохлаждения.

В связи с полным признанием вины в предъявленном обвинении, по ходатайству подсудимого уголовное дело рассмотрено в особом порядке уголовного судопроизводства.

Суд, с учетом позиции государственного обвинителя приговорил виновного к 2 годам ограничения свободы с лишением права заниматься охранной деятельностью сроком на 2 года.

В соответствии с ч.1 ст.56 Уголовного кодекса РФ наказание в виде лишения свободы может быть назначено осужденному, совершившему впервые преступление небольшой тяжести, только при наличии отягчающих обстоятельств. В данном случае обстоятельств, отягчающих наказание, судом не усмотрено.