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Происшествия
2 февраля 2017, 11:57
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Осторожно! В Якутске действуют автомобильные мошеники

1 февраля в столичную полицию обратился мужчина с заявлением о завладении его автомобилем обманным путем.

Стражами порядка установлено, что в январе мужчина разместил объявление о продаже автомобиля «Тойота Аристо». На предложение сразу откликнулся мужчина якобы проживающий в отдаленном северном районе Якутии, он предложил продавцу показать автомобиль его брату, который живет в г. Якутске. Встретившись, мужчины, договорились о цене и способе оплаты. Злоумышленник, созвонившись с жертвой сказал, что уже перевел деньги на его счет, и они поступят в течении суток, а пока перевод осуществлен не до конца, то попросил оставить автомобиль в арочном гараже по ул. Можайского. Сделав все, как велел ему голос из телефона, потерпевший пошел домой. Наутро он не обнаружил ни денег на счету, ни машины в гараже.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.159 УК РФ (мошенничество).

Столичная полиция настоятельно рекомендует гражданам внимательно относиться к продажам своего имущества посторонним лицам, никогда не передавайте товар, не убедившись в фактическом получении денег. Демонстрация квитанции о денежном переводе не является подтверждением настоящего поступления финансовых средств на ваш счет.

 

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Источник: Пресс-служба МУ МВД России «Якутское».
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