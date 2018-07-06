Осторожно: на выходных в Якутске аномальная жара!

Штормовое предупреждение
7-9 июля 2018 г. в г.Якутске ожидается опасное явление — аномально жаркая погода, превышение среднесуточной температуры воздуха выше климатической нормы на 7° и более в течение 5 дней и более.
7 июля в Верхнеколымском районе ожидается установление чрезвычайно высокого V класса, 7-8 июля в Среднеколымском, Намском районах высокого IV класса пожароопасности леса.
Прогноз погоды в г. Якутске
Ожидаемая с 21 час 06/07 до 21 час 07/07
Без осадков,
ветер юго-восточный ночью 2-5 м/с, днем 5-10 м/с,
температура ночью +18,+20°, днем +32,+34°.
Прогноз погоды по территории Республики Саха (Якутия)
на 08-09. 07. 18.
В центральных районах, на юге северо-востоке жарко и сухо, температура воздуха ночью +18+23, местами 13+18, днем +31+36, местами +26+31°.
На западе, по нижней Лене и Верхоянью 8 июля небольшие и умеренные кратковременные дожди, местами ливни, грозы, при грозах порывистый ветер до 15-20 м/с, 9 июля постепенное прекращение осадков, температура воздуха ночью +8+13, местами +3+8, днем +21+26, на северо-западе +13+18°.
На Арктическом побережье небольшие, местами умеренные дожди, ветер порывистый до 12-17 м/с, температура ночью 0,+5, местами +5+10, днем +8+13, местами +14+19°.
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