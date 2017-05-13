Осторожно, клещевой энцефалит!

Необходимо помнить, что многие районы России являются зараженными энцефалитным клещом. Клещевой энцефалит — природно-очаговое острое инфекционное заболевание, характеризующееся лихорадкой, интоксикацией и поражением нервной системы, приводящим к развитию параличей.

Инкубационный период длится от 1 до 30 дней. Заболевание начинается внезапно с озноба, быстрого повышения температуры тела до 38-39 ° С, сильной головной боли, боли во всем теле, разбитости, слабости, нарушения сна, тошноты, иногда рвоты. Лицо, глаза больного красные. С 3-5 дня болезни развивается поражение нервной системы.

При Боррелиозе (болезни Лайма) на месте укуса появляется покраснение — небольшое красное кольцо, которое с каждым днем увеличивается в размере. У больного поднимается температура, появляется боль в суставах и мышцах. В отличие от энцефалита это не вирусная, а бактериальная инфекция. Для боррелиоза характерно вялое начало болезни, но неврологические, ревматические последствия могут проявляются спустя годы. Клещевой риккетсиоз. Заболевание передается через укус степных видов клеща. Через 3-5 дней после укуса повышается температура, опухают подмышечные или паховые лимфоузлы, на коже появляется сыпь. Тяжелых последствий, как правило, не бывает.



Как можно заразиться

Возбудитель болезни передаётся нам, в основном, через присасывание заражённого клеща, при втирании в кожу вируса (при раздавливании клеща или расчёсывании мест укуса). Излюбленные места обитания клещей — влажные, густые, сильно захламленные беспорядочными вырубками участки леса с очень густым травяным покровом, заросшие подлеском смешанные леса. На обжитой территории (около садоводств, дорог, троп) встречается клещей больше, чем на нетронутых человеком участках. Клещ не переносит прямого солнечного света и сухого воздуха. Распространено ошибочное мнение, что клещ прыгает на запах человека с деревьев. На самом деле, сидя на траве или кустарнике, растущем вдоль дорог и троп, клещи цепляются за одежду проходящего человека. Затем клещ перебирается на свободные от одежды участки тела. Не исключается заражение людей, не посещавших лес. Это может произойти при заносе клещей животными (собаками, кошками) или людьми — на одежде, с цветами, ветками. Другой путь заражения — употребление в пищу сырого молока коз и коров, у которых в период массового нападения клещей вирус может находиться в молоке. Поэтому на неблагополучных территориях необходимо употреблять этот продукт только после кипячения.

Присасывание клеща обычно не вызывает боли и может остаться незамеченным. Наиболее агрессивны клещи с 12 до 14 часов, а при обильной росе — до 15-16 часов. В 18-19 часов их активность падает.

Для этого заболевания характерна сезонность, обусловленная периодом активности клещей апрель — сентябрь. Сезон максимальной активности май, июнь, первая половина июля.

И что делать, чтобы себя обезопасить

Тем, кто выезжает неблагополучные районы, рекомендуется подстраховываться заранее. Заблаговременно (осенью или зимой, в ноябре — марте) сделать профилактические прививки против клещевого энцефалита. Прививка делается в два или три этапа в зависимости от типа вакцины. Для получения прививки необходимо иметь: полис обязательного медицинского страхования, справку о противопоказаниях, паспорт.

Если вы узнали, что вам нужно выехать в неблагополучный регион в последний момент, профилактическая прививка вас не спасет. Иммунитет вырабатывается только через две-четыре недели после вакцинации. На случай, если вы остались без прививки и вас укусит энцефалитный клещ, есть экстренная мера — укол иммуноглобулина который необходимо вводить в первые три дня после укуса.

Собираясь идти в лес, необходимо как можно лучше защитить тело от возможных укусов клещей: брюки заправляйте в носки, рубашку — в брюки. На голове должен быть капюшон или плотно завязанный платок. В идеале рекомендую приобрести специальный энцефалитный костюм. Одежду и открытые участки тела можно обработать отпугивающими клещей средствами, например — Гардекс Антиклещ, Москитол Антиклещ, «Рефтамид таежный», «Фумитокс Антиклещ», «Перманон», «Претикс» или препараты типа «Кра-реп» и др.

Во время путешествия по лесу необходимо внимательно осматривать себя и свою одежду, а еще лучше проводить осмотры друг друга (как можно чаще, т.к. активный клещ может присосаться через 15 мин.). Особенно внимательно следует осматривать кожу на голове, в изгибах.

Если вы обнаружили присосавшегося клеща, его не в коем случае нельзя давить и сковыривать, так как головка клеща останется в теле. Вирус из раздавленного клеща через трещины, ссадины на коже, через слизистую оболочку глаз, носа может попасть в организм человека. Снимать клещ следует очень осторожно, чтобы не оборвать хоботок, который глубоко и сильно укрепляется на весь период присасывания. Захватить клеща пинцетом или обернутым чистой марлей пальцами как можно ближе к ротовому аппарату извлечь его из кожных покровов. Место укуса продезинфицировать 70% спиртом, 5% йодом или одеколоном. После извлечения необходимо тщательно вымыть руки с мылом. Если головка клеща все-таки оторвалась, вытащите ее с помощью иголки, обожженной на огне или протёртой одеколоном, спиртом. После процедуры избавленное от паразита пространство смажьте йодом. Клещей, извлеченных из кожи, доставляют в лабораторию, где проводят исследования на зараженность с соблюдением следующих правил:

1. для исследования пригодны только живые клещи

2. не следует смазывать клещей маслами, кремами и т. д.

3. удаленного клеща следует поместить в чистую посуду (пробирка, пузырек, баночка и т. п.), в которую, с целью создания повышенной влажности, предварительно поместить чуть смоченную водой гигроскопическую бумагу, бинт.

Симптомы для обязательного обращения к врачу:

Если после укуса у Вас:

— образовалось красное пятно на месте ранки от укуса

— повысилась температура

— появилась ломота в мышцах и суставах

— Вы стали бояться света

— появилась сыпь на теле немедленно обратитесь к врачу!

Соблюдая эти простые правила, вы намного сократите риск возможного заболевания вирусным энцефалитом или боррелиозом.