«Оставь надежду, всяк сюда входящий» — 2. Юрист Диодоров о деле главы Нюрбинского района

Скажу сразу — статью с таким же заглавием (с номером 1) я по-святил два года назад главе Ленского района г-ну ВЫСОКИХ С.И., обвиненному в хищении свыше 56 млн. бюджетных денег, предна-значенных для строительства детского садика в г.Ленске.

Но это не мешает мне сообщить читателям об уголовном деле другого большого чиновника. В какой-то степени оба дела схожи – по крайней мере, преступления совершены с использованием долж-ностного положения фигурантов и касаются детей. Потому я не стал менять название.



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Напомню, указанная в заглавии выражение составляет заключи-тельную часть текста над вратами ада в «Божественной комедии» Данте Алигьери. Эти слова, адресованные грешнику, направленному в наказание по вердикту высочайшего (божьего) суда за совершенные им злодеяния в ад, означают бесповоротность судьбы. Впрочем, такая категоричность утверждения вряд ли может быть относима человеку, попавшему в узилище на определенный срок (не пожизнен-но) по приговору людского суда, осудившего его за преступление.

Потому эти слова, конечно, не в полной мере относятся к фигу-ранту уголовного дела, ныне содержащемуся под стражей в СИЗО г.Якутска (места лишения свободы, представляемого в отличие от воли адом) г-ну ПОПОВУ Б.Н., отстраненному на период следствия от должности главы Нюрбинского района.

Но раз он, образно говоря, переступил врата ада, то есть стал реальным лицом (грешником), которому совсем недавно было предъявлено обвинение в совершении преступления, относимого к разряду тяжких правонарушений коррупционной направленности, то надежды его выбраться оттуда (из ада) и вновь стать небожителем, то есть большим начальником, у него призрачны. В частности, в обо-зримом будущем, обозначенным сроками меры пресечения и воз-можного лишения свободы.

Вы спросите: Почему я так достаточно уверенно говорю об этом?

Просто потому, что оцениваю ситуацию как юрист — практик, через руки которого прошло немало подобных дел по обвинению разного рода чиновников в совершении деяний по присвоению или разбазариванию чужого имущества и иных подобных преступлений. Ведь в России, как уже давно заметил классик, распространены деяния, объединенные словом «воруют»! Под ним всегда подразумевалось, что чиновники занимаются «лихоимством», берут взятки, то есть мзду за то, чтобы сделать то, что они могли бы и без этих «вли-ваний».

Из истории страны мы знаем, что эти корыстные занятия чинов-ников успешно пресекались во времена Советской власти и их количество было намного снижено, но ворог-чиновник (вспомните слова: вор-ворог-враг в словарях русского языка) вновь зашевелился в го-ды «дикой демократии». И именно в тот период «лихих 90-тых» в нашу разговорную речь и письменность вошло и закрепилось поня-тие коррупции как совокупности реально распространенных пре-ступных деяний.

Напомню, что формулировки деяний, понимаемых как корруп-ция, раскрыты в «Конвенции об уголовной ответственности за кор-рупцию», разработанной в рамках Совета Европы и принятой в странах Европы. Если кратко, в нем под коррупцией понимается:

— активный и пассивный подкуп национальных государствен-ных должностных лиц и членов национальных государственных со-браний;

— активный и пассивный подкуп в частном секторе;

— подкуп судей и должностных лиц судов;

— использование служебного положения в личных корыстных целях.

Если вдуматься, то практически каждое из вышеуказанных пре-ступных деяний в нашей жизни присутствует. Пожалуй, наиболее распространены у нас активный подкуп должностных лиц, как в гос-ударственном, так и в частном секторах. Простой пример: многочис-ленны случаи, когда с целью получения лучших участков земли для строительства, а также выгодного подряда на возведение какого-либо объекта низшие чиновники платили высшему так называемый «откат». Или пассивный, то есть через его подчиненных или род-ственников, подкуп того же чиновника. А использование служебно-го положения в личных корыстных целях у нас сплошь и рядом. Будь то высокопоставленные чиновники мэрии города Якутска, вы-делившие участки в центре города своим женам, или заведующая детским садом, руководитель какого-нибудь престижного учебного заведения, которым надо платить ради места для своего чада.

И все эти указанные и многие другие преступные деяния чиновников, связанные с незаконным обогащением с использованием должностного положения, объединяются у нас одним словом – коррупция.



А что касается Бориса Попова, о котором ныне не говорит лишь только ленивый, то его деяния квалифицированы следствием как превышение должностных полномочий, то есть совершение действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан, охраняемых законом интересов общества и государства и повлекших причинение им тяжких последствий.

Это — суть деяния Попова на сухом юридическом языке. А если всё это перевести на понятный «базар», то указанная формула рас-шифровывается так:

— в декабре 2014 г. в рамках государственной программы Республики Саха (Якутия) «Развитие образования РС(Я) на 2012-2019 годы» между Министерством архитектуры и строительного ком-плекса Республики и муниципальным образованием «МР «Нюрбин-ский район»» было подписано Соглашение о предоставлении субси-дии из государственного бюджета местному бюджету на строитель-ство объекта «Школа на 176 учащихся в селе Кюндядя Нюрбинского улуса» на сумму 105 миллионов рублей. Срок окончания строитель-ства был установлен до конца октября 2015 г. Контракт предусмат-ривал аванс в размере 10%;

— Тогда же нашелся подрядчик в лице ООО «Беларусь-Саха Компания-строй», возглавляемого неким Лебедевым А.Е., который не преминул воспользоваться своим правом истребовать предусмотренные контрактом суммы аванса, что и было сделано. Но этого по-казалось мало и он (Лебедев) стал требовать еще денег.

— Чем руководствовался глава района доподлинно неизвестно (видимо — тайна следствия), но Б.Попов, практически пренебрегая ра-зумными советами своих ближайших соратников из руководства района, практически не имея никаких оснований и документов о вы-полненных работах, заставил их немедленно перечислить требуемую сумму в 38 млн. рублей. Заметьте — денег из республиканской субсидии (не районного бюджета)!

И в результате, если образно пояснить, то этими чиновниками (Поповым и Лебедевым) был нарушен незыблемый принцип партнерства, сформулированный небезызвестным Остапом Бендером: «Утром стулья, вечером — деньги!». Причем товара (стульев) до сих пор нет.

И тут напрашивается мысль, а за что так Попов милостив к подрядчику, который фактически так (не считая мелочей в виде некото-рых фундаментных работ) ничего и не сделал?

У якутов есть пословица: «Кербут да сэрэйбит – биир!» (что увидеть – что предугадать). Немного логики по теме «без дуновения ветра листок не шелохнётся» — дело, видать, не обошлось без этого. Ведь Лебедев для Попова фактически постороннее лицо, чтобы наобум вопреки разуму угождать тому! Это тебе не однокашник и не партайгеноссе Федот ТУМУСОВ! Который, кстати, мгновенно среа-гировал на арест соратника, используя всю свою мощь.

Факт вмешательства депутата Госдумы в дело Попова легко объясним – иначе и не могло быть! Если заглянуть в бездонные глу-бины Интернета, можно убедиться, что Попова и Тумусова изна-чально сблизила студенческая скамья Новосибирского инженерно-строительного института, где оба получили одинаковую специальность (правда, Федот Семенович окончил учебу на год раньше). А также их, несомненно, еще сильнее объединила и «закалила» работа в Фонде САПИ, когда Тумусов «рулил» огромными суммами двух-процентных отчислений, выделяемых АЛРОСА, а Попов в 1998-2001 г.г. был приближен к той же «кормушке», разумеется, не без участия коллеги и друга, в качестве вице-президента (представителя) в городе Мирном. Кроме того, многие годы (до 2016 г.) Попов подвизался на должности помощника своего друга – депутата ГД Тумусова.

Так что, телодвижения Тумусова по безоглядной защите друга и единомышленника всем понятны. Понятна и формула защиты – ох-ах!, обижают Попова из-за принадлежности к якобы оппозиционной партии! Хотя он чист перед законом, такой белый и пушистый агнец! И еще, смотрите люди: Попов пострадал за свой нюрбинский патри-отизм!

И я бы лично согласился со своим «знакомцем» — непростым парнем Федотом, если бы не документы, которые указывают, что он далеко не ангел во плоти. О личном богатстве (не зря знающие люди видят в нем олигарха – миллионера) и его широкой, щедрой душе я ранее писал. И глубоко сомневаюсь в честности путей, им избранных для, мягко говоря, своего неосновательного обогащения. Тем более, как мне кажется, честным Тумусова не считают даже его привержен-цы – за прошедшую осенью прошлого года предвыборную кампа-нию я не увидел нигде ни одного билборда или плаката, утвержда-ющего, что кандидат Тумусов просто честный человек. Видимо, не заслужил господин такого уважения среди своих товарищей по пар-тии?

Однако, вернемся к Борису Николаевичу. Так вот, интересно – кто кого «заразил», не понять, но Попов не слишком отстает от свое-го собрата Тумусова в плане личного неосновательного обогащения.

Разумеется, у него есть и другое достаточно дорогое имуще-ство, но меня заинтересовало обилие жилья. Вот смотрите сами: со-гласно его официальной декларации о собственности, за Поповым и семьей числятся две квартиры в городе Новосибирске, одна в г.Якутске (203 мкр), одна квартира ждёт его в г.Мирном, в Орлов-ской области у семьи два частных дома. И если исходить из того, что некоторыми утверждается, будто Попов приобрел принадлежащую ему недвижимость своим честным непосильным трудом, то невольно хочется воскликнуть – это ж какую зарплату нужно платить обыч-ному бюджетнику, что у него «денег куры не клюют»?!

Отсюда – к гадалке не ходи! – причина неосновательного обо-гащения г-на Попова, по моему мнению, связана, возможно, с обыч-ным «распилом бюджета». Ведь и эти 38 «лимонов» тоже бюджет-ные, то есть для таких, как Тумусов и Попов, практически «ничей-ные» деньги. Так что, не теряйся – бери, хватай!

Вот таковы мои «догадки» (помните, кербут да сэрэйбит биир!) в отношении главы Нюрбинского района Б.Н.Попова, переступившего за греховные дела и помыслы пресловутые «врата ада» И я наде-юсь, что они (догадки) скоро, в результате квалифицированного рас-следования, которое ведь только началось, превратятся в факты.

Редакция публикует авторскую статью с сокращениями.

В статье приводится личное мнение и оценочные суждения авто-ра по поводу действий публичного лица. В статье приводится личное мнение и оценочные суждения автора по поводу события вызвавшего общественный интерес. Личное мнение автора ста-тьи может не совпадать с мнением редакции.