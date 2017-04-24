Остался один день до начала тренингов для предпринимателей!

25-26 апреля в Якутск приезжает спикер из Санкт Петербурга, специалист по маркетингу и рекламе Галина Скалина.
В кейсе Галины реализованные проекты для таких компаний, как Coca-Cola, МТС, крупнейшие торговые сети Санкт-Петербурга, посольство Таиланда в РФ и др.
Она проведет 2 дня тренинга на тему, очень нужную для каждого предпринимателя:
-как организовать непрямые рекламные акции, то, что не требует большого бюджета
в отличии от рекламы на ТВ, РВ, в СМИ и тд.
-как запускать промо-акции,
вирусную акцию,
как организовать флеш-моб,
как создать специальное мероприятие, чтобы о вас говорили все без всякой оплаченной рекламы
организация праздников, акций, выставок, ярмарок, конференций и тд
как из каждого предпринятого вами действия в этом поле получать рекламные дивиденды.
Наука называется BTL и Event.
Овладейте этими инструментами и оторвитесь от конкурентов.
Это нужно для:
— владельцев розничной торговли
— рестораторов
— туристических и ювелирных компаний
— специалистов по PR и рекламе
— специалистов отделов продаж
— руководителей по развитию предприятия
При регистрации одновременно нескольких участников от одной организации — весьма существенные скидки.
Запись и регистрация по телефону:
8 984 103 15 19
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