Остался один день до начала тренингов для предпринимателей!

25-26 апреля в Якутск приезжает спикер из Санкт Петербурга, специалист по маркетингу и рекламе Галина Скалина.

В кейсе Галины реализованные проекты для таких компаний, как Coca-Cola, МТС, крупнейшие торговые сети Санкт-Петербурга, посольство Таиланда в РФ и др.

Она проведет 2 дня тренинга на тему, очень нужную для каждого предпринимателя:

-как организовать непрямые рекламные акции, то, что не требует большого бюджета

в отличии от рекламы на ТВ, РВ, в СМИ и тд.

-как запускать промо-акции,

вирусную акцию,

как организовать флеш-моб,

как создать специальное мероприятие, чтобы о вас говорили все без всякой оплаченной рекламы

организация праздников, акций, выставок, ярмарок, конференций и тд

как из каждого предпринятого вами действия в этом поле получать рекламные дивиденды.

Наука называется BTL и Event.

Овладейте этими инструментами и оторвитесь от конкурентов.

Это нужно для:

— владельцев розничной торговли

— рестораторов

— туристических и ювелирных компаний

— специалистов по PR и рекламе

— специалистов отделов продаж

— руководителей по развитию предприятия

При регистрации одновременно нескольких участников от одной организации — весьма существенные скидки.

Запись и регистрация по телефону:

8 984 103 15 19