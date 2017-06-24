Особый противопожарный режим действует на территории 15 муниципалитетов Якутии

Особый противопожарный режим действует на территории 15 муниципальных образований: Нюрбинского, Мирнинского, Томпонского, Ленского, Нерюнгринского, Алданского, Кобяйского, Амгинского, Горного, Сунтарского, Намского, Чурапчинского, Усть-Алданского, Верхневилюйского районов и Городского округа «Город Якутск».

Напоминаем, если на территории вашего муниципального образования действует особый противопожарный режим, то посещение гражданами лесных массивов категорически запрещено.

Напоминаем, что соответствии с прогнозом Якутского управления Гидрометеослужбы, 24-26 июня ожидается сохранение установившегося чрезвычайно высокого V класса пожарной опасности леса в Горном, Томпонском районах, сохранение высокого IV класса в Сунтарском, Верхневилюйском, Вилюйском, Кобяйском, Олекминском, Хангаласском, Намском, Мегино-Кангаласском, Усть-Алданском, Алданском, Чурапчинском, Амгинском, Нерюнгринском районах и окрестностях г. Якутска. 25-26 июня ожидается установление высокого IV класса пожароопасности леса в Нюрбинском районе.

Учитывая прохождение лесопожарного сезона, температурный режим, дефицит осадков, существует вероятность появления и распространения очагов природных пожаров.

Главное управление МЧС России по республике Саха (Якутия) обращается к жителям и гостям республики: соблюдайте правила пожарной безопасности!

В пожароопасный период в лесу категорически запрещается:

• проводить выжигание сухой травы и камыша;

• разводить костры, использовать мангалы, другие приспособления для приготовления пищи;

• курить, бросать горящие спички, окурки, вытряхивать из курительных трубок горячую золу;

• стрелять из оружия, использовать пиротехнические изделия;

• оставлять в лесу промасленный или пропитанный бензином, керосином и иными горючими веществами обтирочный материал;

• заправлять топливом баки работающих двигателей внутреннего сгорания, выводить для работы технику с неисправной системой питания двигателя, а также курить или пользоваться открытым огнем вблизи машин, заправляемых топливом;

• оставлять на освещенной солнцем лесной поляне бутылки, осколки стекла, другой мусор.

Что делать, если начался лесной пожар?

Если вы обнаружили пожар в лесу, немедленно сообщите об этом в службу спасения, в администрацию сельского округа или в лесничество. Запомните номера, на которые следует звонить в случае лесного пожара: «01» — со стационарного телефона, «112» и «101» (с мобильных телефонов), Региональная диспетчерская служба лесного хозяйства Республики Саха (Якутия) 8-4112-44-74-76.

Если обнаруженный вами пожар ещё не набрал силу, примите меры по его тушению с помощью воды, земли, песка, веток лиственных деревьев, плотной одежды. Наиболее эффективный способ тушения лесного пожара – забрасывание кромки пожара землёй.

При тушении очага лесного пожара не отходите далеко от дорог и просек, поддерживайте связь с остальными участниками тушения пожара с помощью зрительных и звуковых сигналов.

Cотрудники МЧС и представители взаимодействующих структур ежедневно осуществляют мероприятия по предотвращению возникновения природных пожаров и пожаров в жилом секторе на территории Республики Саха (Якутия). К этой работе активно привлекаются специалисты Департамента по лесным отношениям республики, старосты, патрульные, патрульно-маневренные и патрульно-контрольные группы в населенных пунктах.

Сотрудниками Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия) и Департамента по лесным отношениям Республики Саха (Якутия) с начала пожароопасного периода рассмотрено 206 протоколов об административном правонарушении по ч. 1 ст. 8.32 Кодекса об административных правонарушениях РФ «Нарушение правил пожарной безопасности в лесах» назначено 206 административных наказаний, из них: 93 предупреждений, 113 административных штрафов на общую сумму 448 000 рублей.

Дознавателями надзорной деятельности федеральной противопожарной службы организована работа по установлению причастных и виновных лиц к возникновению лесных пожаров. Так, в ходе предварительных проверок и розыскных мероприятий установлены 10 лиц, причастных к возникновению природных пожаров, из которых 8 граждан привлечены к административной ответственности по п. 4 ст. 8.32 КоАП РФ «Нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее возникновение лесного пожара без причинения тяжкого вреда здоровью человека».

Дознавателями органов Государственного пожарного надзора также организована работа по установлению причастных и виновных лиц к возникновению лесных пожаров, по всем сообщениям о лесных пожарах проводится проверка в соответствии со ст. 144 УПК РФ.

Уважаемые жители и гости республики, помните: лица, виновные в нарушении правил пожарной безопасности, в зависимости от характера нарушений и их последствий, несут административную или уголовную ответственность.