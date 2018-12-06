Особо опасный преступник «догулялся» до тюрьмы

Прокуратура Аллаиховского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении гр. С Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п.3 ст. 30 –п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ (покушение на совершение кражи с незаконным проникновением в жилище).

Из материалов уголовного дела следует, что подсудимый в августе 2018 года разбив окно кухни, проник с целью хищения чужого имущества в квартиру потерпевшего, где застигнут и обезврежен, владельцем квартиры.

В суде установлено, что подсудимый характеризуется в крайней степени отрицательно, поддерживает взгляды преступной среды, неоднократно привлекался к административной ответственности за появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения, ранее неоднократно судим, в том числе отбывал наказания в местах лишения свободы за совершение тяжких преступлений.

В указанной связи, с учетом характеристики личности подсудимого, наличия в его действиях особо опасного рецидива, государственный обвинитель просил суд назначить ему наказание в виде реального лишения свободы.

Суд согласился с позицией государственного обвинителя и назначил мужчине наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Приговор суда в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами.