Особая благодарность композитора

Хочу с огромным уважением поблагодарить весь персонал «Якутской городской клинической больницы» города Якутска, которую возглавляет знаменитый главный врач, заслуженный врач РС(Я), кандидат медицинских наук, легендарный депутат Якутской Городской Думы, ветеран здравоохранения Якутии Николай Николаевич ВАСИЛЬЕВ.

Необходимо заметить, что в 1843 году, ровно 175 лет тому назад открылась эта больница в Якутске.

Так получилось, что вечером 29 июля, я почувствовал дома внезапное головокружение, и сильное сердцебиение.

Срочно вызвал карету скорой помощи.

Врачи приехали в течении8 минут.

После обследования, они мне категорически предложили госпитализацию.

На носилках они меня вынесли из квартиры.

Привезли в приемный покой больницы, в течении 12 часов мне поставили аж 8 капельниц.

На 13 часу нахождения в приемном покое, меня перевели на 3 этаж в кардиологическое отделение.

И с 29 июля по сей день, когда сегодня 07 августа я выписался из больницы, меня окружали заботой и вниманием высокопрофессиональный коллектив кардиологического отделения.

Выражаю сердечную признательность моему лечащему врачу Саргылане Федоровне СТЕПАНОВОЙ-ПОСЕЛЬСКОЙ за её высокопрофессионализм, знания и опыт в лечении.

Хочу сказать спасибо всему медицинскому персоналу отделения за доброту, за понимание, за терпение, за их мужество и заботу, за чистоту.

Спасибо Вам великое!

Конечно, неоспоримым фактом является то, что весь порядок организации деятельности отделения начинается с ее «головы», а именно с руководства.

Это и.о. заведующей отделением АУШЕВА Танзиля Османовна, которая отнеслась ко мне с особым вниманием.

Также хотел бы поблагодарить медицинскую сестру, ветерана отделения Равиду Фаязовну КИЛЬМУХАМЕТОВУ и её коллег, медицинских сестер, которые ежеминутно ведут борьбу за здоровье пациентов!

Когда такие мощные кадры, решительно несут свою круглосуточную тяжелейшую работу, в отделении, и в частности в нашем славном Якутске, будет всегда надежда на счастье быть здоровыми!

Хочу отметить все смены медицинских сестер, которые настолько стараются, понимают физическую боль каждого больного.

Они же всегда помогут встать, в буквальном смысле слова поднимают нас на себе.

Пусть Ваша больница процветает!

Дай Бог ВАМ всем счастья и ЗДОРОВЬЯ! СПАСИБО!