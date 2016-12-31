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31 декабря 2016, 9:25
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Основатель компании «Камелек» Ольга Григорьева про перспективы рынка якутской посуды

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       В последние годы с развитием туризма: как внутреннего, так и выездного, в ногу идет производство сувенирной продукции. В начале декабря во время фестиваля «Зима начинается в Якутии» прошел круглый стол по этой теме. Один из пионеров и сегодняшних лидеров в сувенирной отрасли –компания по производству якутской национальной посуды «Камелек». Об итогах ушедшего года и перспективах на следующий рассказывает основатель и директор компании Ольга Григорьева.

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— Ольга Григорьевна, как завершается для компании «Камелек» 2016 год?

— Год был нелегкий. Дыхание кризиса чувствовалось как никогда. В экономическом плане предпринимателям, конечно, сегодня нелегко. Но мы же знаем, что нельзя стоять на месте. Поэтому 2016 год прошел под знаком поиска новых форм, новых линий, новой ниши.

Год начался очень позитивно. Мы отметили 10 лет создания компании. Провели впервые брифинг для общественности и прессы. Собрали своих друзей, единомышленников, соратников, людей, с которыми мы начинали и провели большой красивый праздник. Провели благотворительную акцию в детском онкологическом отделении «Камелек» дарит добро», когда звезды вместе с детьми в «Солнечном городе» расписывали нашу посуду. Потом эти изделия мы распродали на благотворительном аукционе и оказали ощутимую помощь трем маленьким подопечным фонда «Праздник жизни». В связи с юбилеем, нашу работу отметили наградами государственного собрания республики (Ил Тумэн), министерства предпринимательства, торгово-промышленной палаты, и конечно же, нашего родного города, окружной администрации Якутска.

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— Вашу компанию отмечают как местное производство. Как вы готовите кадры и специалистов?

— Коллектив у нас очень стабильный. Производственный цех практически не меняется. Мастера–декольщики работают у нас по много лет, есть люди, которые здесь с самого основания компании. Художники у нас очень талантливые. В их копилке идей сейчас очень много задумок, которые ждут своего воплощения. А ведь производство –сложный процесс, от идеи до воплощения проходит ой как много времени! Большое значение мы придаем уровню менеджмента. Наши менеджеры, продавцы, экономисты проходят обучение и тренинги, в том числе и за пределами республики: в Москве и Санкт-Петербурге

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— Как расширяется ваше присутствие в других районах республики?

— Нашу посуду можно купить в наших филиалах в улусах, в городе Мирном. В этом году мы вышли на совершенно иной уровень. Нашу посуду можно сегодня увидеть в Казахстане – в Алматы, в городе на Неве – в Санкт-Петербурге. Это конечно же, огромное событие для нас.

— Как вы работаете с обслуживанием туризма, который в последние годы у нас динамично развивается?

— Наша продукция очень хорошо сочетается с событийным туризмом. Мы изготовили большой комплект посуды для ысыаха Олонхо в Верхоянске. Изготовили сувениры для VI международных игр «Дети Азии». Стали спонсорами трансляции церемонии открытия и закрытия Игр.  В этом году мы наладили собственное производство магнитов, брелков, значков. Используем только собственные эскизы. Они пользуются огромным спросом. Мы расширяем эту линию

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— Как происходит утверждение ваших эскизов?

— Наши художники –талантливые люди. Андрей Зыков в этом году проделал огромную работу, разработал совершенно эксклюзивные орнаменты, которые расцвели на нашей посуде. Эти сервизы и стекло пользуются огромным спросом. Они могу украсить собой любую, самые изысканную сервировку!

Также в этом году появился у нас совершенно особый продукт — это коллекция эксклюзивных чороонов с украшениями из настоящего серебра. Это наш совместный проект с ювелирной фирмой «Киэргэ». Наши первые образцы были выставлены на выставке в Национальной сокровищнице в рамках Бриллиантовой недели. На сегодня раскуплены и мы приступили к изготовлению следующей партии.

Наши художники также делают совершенно уникальные вещи с ручной и точечной росписью. Для тех, кто ценит эксклюзив – эта продукция просто находка: декоративные тарелки, формы для запекания, елочные шары.

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-Что, кроме мелкой сувенирной продукции и посуды из фарфора, которую прекрасно знают якутяне, вы сегодня предлагаете?

— В конце года мы запустили пробную коллекцию якутской посуды из стекла, которая прошла на ура. Мы будем развивать эту линию параллельно с фарфором. Идея вынашивалась давно. И вот, наконец, с помощью наших дизайнеров, мастеров и менеджеров якутяне смогли подобрать к нашей фарфоровой посуде изделия из стекла: фужеры, бокалы, салатники. Узоры и орнаменты к ним разработал опять же наш художник Андрей Зыков.

Стекло – это наш эксклюзив уходящего года. К весне мы выпустим совершенно новую коллекцию. Следите за  нашими новостями!

И еще, в 2017 году в «Камельке» откроется цех ручной керамики, будем разрабатывать нашу якутскую глину, обжигать ее. У нас уже есть мастер, который готов ею заняться. Так что планов у нас очень много! И мы думаем, что якутская посуда, ее лучшие традиции, воплощенные в фарфоре, еще больше будут радовать взор и вкус наших дорогих покупателей: якутян, гостей нашей северной земли.

МЫ храним традиции и стремимся в будущее!

 

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