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7 июня 2017, 13:19
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Оскорблять. Из-за чего поругались VIP-якутяне?

Недавно назначенная на должность замминистра труда и социального развития республики Марина Богословская поделилась в соцсетях неприятной ситуацией.

По ее словам, бывший руководитель их ведомства Александр Дружинин повел себя очень некрасиво при личной встрече. Марина Олеговна, поделившись ссылкой на биографию Дружинина сообщила следующее:

 

 

На вопросы пользователей, о том, нужно ли было выносить эту историю на публику, Марина Олеговна ответила:

«Как зачем? Чтобы потом каждое ничтожество тебя пыталось унизить?Только дай повод думать, что с тобой «так» можно. Со мной нельзя. Будет публично приносить извинения. Пусть ответит за своё хамство. После этого забудем этого «деятеля» навсегда».

Как стало известно «Блокноту Якутска«, скандал произошел 6 июня на корпоративе по поводу 25-летия Министерства труда и социального развития РС (Я) в ресторане гостиницы «Тыгын Дархан».

Позже Марина Олеговна удалила скандальный пост. Комментировать ситуацию она отказалась: «Обычное хамство. Жду извинений».

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Источник: http://sakhaday.ru/news/eks-ministr-truda-i-sotsrazvitiya-yakutii-aleksandr-druzhinin-oskorbil-zamministra-marinu-bogoslovskuyu/
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