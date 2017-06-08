Оскорблять. АГиП подозревает Марину Богословскую в нарушении

Руководитель департамента кадровой политики администрации главы и правительства Якутии Андрей Мартынов сообщил ЯСИА, что публикация заместителя министра труда и социального развития республики Марины Богословской в социальной сети нарушает Кодекс этического поведения госслужащих. Напомним, на днях она разместила на Facebook запись, содержащую нелицеприятные высказывания в адрес экс-руководителя минтруда региона Александра Дружинина.

Пост некоторое время провисел у неё на странице, а потом был удален. Однако это не осталось незамеченным уполномоченными органами, ведь согласно указу главы Якутии «О предоставлении сведений о размещении информации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет» соцсети всех госслужащих мониторятся.