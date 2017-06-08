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Политика
8 июня 2017, 11:32
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Оскорблять. АГиП подозревает Марину Богословскую в нарушении

Руководитель департамента кадровой политики администрации главы и правительства Якутии Андрей Мартынов сообщил ЯСИА, что публикация заместителя министра труда и социального развития республики Марины Богословской в социальной сети нарушает Кодекс этического поведения госслужащих. Напомним, на днях она разместила на Facebook запись, содержащую нелицеприятные высказывания в адрес экс-руководителя минтруда региона Александра Дружинина.

Пост некоторое время провисел у неё на странице, а потом был удален. Однако это не осталось незамеченным уполномоченными органами, ведь согласно указу главы Якутии «О предоставлении сведений о размещении информации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет» соцсети всех госслужащих мониторятся.

«В связи с выходом личных комментариев в социальных сетях Марины Богословской департамент кадровой политики направил служебную записку в республиканскую комиссию по соблюдению требований к служебному поведению госслужащих и урегулированию конфликта интересов. Мы считаем, что замминистра нарушила Кодекс этического поведения членов правительства РС(Я) и государственных гражданских служащих. Хотя, поступая на работу, Богословская подписала лист ознакомления с положениями документа», — отметил Андрей Мартынов.

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Источник: http://ysia.ru/glavnoe/andrej-martynov-marina-bogoslovskaya-narushila-kodeks-eticheskogo-povedeniya-gossluzhashhih/
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