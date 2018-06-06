Оштрафована начальница Оленекского почтамта

На основании служебного письма мирового судьи судебного участка Оленекского района о несвоевременном сообщению суду о доставке судебного извещения адресату судебные приставы оштрафовали начальницу Оленекского отделения почтовой связи.

В отношении женщины составлены 6 административных протоколов. По одному из них («Нарушение сроков и (или) порядка доставки (вручения) адресату судебных извещений») сотрудница ОПС признана виновной. Согласно санкции данной статьи, женщина, являясь должностным лицом, обязана в течение 60 дней оплатить административный штраф в размере 500 рублей.

— В отделении почтовой связи Оленек Оленекского района осуществлена служебная проверка. С виновным работником проведена дополнительная разъяснительная работа, — сообщает руководство Управления Федеральной почтовой службы по Республике Саха (Якутия).

Пресс-служба ведомства сообщает, что «усилен контроль за сроками доставки заказной корреспонденции: с начальниками отделений почтовой связи проведен дополнительный производственный инструктаж по вопросам своевременной доставки корреспонденции разряда «судебные», с начальниками почтамтов проведено совещание по вопросам усиления контроля за соблюдением правил оказания услуг почтовой связи».

За 4 месяца 2018 года судебными приставами по обеспечению установленного порядка деятельности судов Управления ФССП по Республике Саха (Якутия) составлен 121 административный протокол по ст. 13.26 КоАП РФ.