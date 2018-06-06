АФИША КАРТА ЯКУТСКА 2GIS Билеты онлайн ГОД ЭКОЛОГИИ
ПОГОДА
23
Ясно
КУРС ВАЛЮТ
Курсы валют
Курс ЦБ
$  61.98
 72.51
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
06.06.2018, 16:15
Происшествия
Расследование дела директора «СИА» Михаила Мярикянова продлено на месяц
06.06.2018, 16:10
Культура & Образование
В фильме Кирилла Серебренникова «Лето» прозвучит голос якутского «Виктора Цоя»
06.06.2018, 16:00
Культура & Образование
В прокат выходит российский фильм «Первые», снятый по пьесе якутского драматурга «Созвездие Марии»
06.06.2018, 15:50
Культура & Образование
Триумфатору ММКФ Эдуарду Новикову присуждена премия главы республики
06.06.2018, 15:40
Красота & Здоровье
Лето с BASCONI: Очки в подарок!
06.06.2018, 15:30
Спорт
Около 1000 студентов Дальнего Востока приступили к сдаче норм ГТО 
06.06.2018, 15:22
Общество
Фотофакт
Рваный флаг России над правительством Якутии
06.06.2018, 15:20
Общество
Наталья Миронова представила Алмазэргиэнбанк на Большом летнем фестивале добровольцев
06.06.2018, 15:10
Происшествия
Оштрафована начальница Оленекского почтамта
06.06.2018, 15:00
Столица
Мастера по пошиву традиционной якутской одежды примут участие в конкурсе «Саха талба таҥаhа»
06.06.2018, 14:50
Республика
Айсен Николаев ответил на вопросы нижнеколымчан о перспективах развития района
06.06.2018, 14:40
Общество
Пострадавшие от паводка ветераны войны получат по 30 тысяч на ремонт домов
06.06.2018, 14:30
Столица
Хочу делиться красотой родного города — участник фотоконкурса «Якутск глазами горожан»
06.06.2018, 14:20
Столица
В Губинском округе открылась новая спортивная площадка
06.06.2018, 14:10
Происшествия
17 лет получил обвиняемый в жестоком убийстве двух человек
06.06.2018, 14:00
Красота & Здоровье
Интервью
Педиатр: Все предпочтения детей формируются только родителями
06.06.2018, 13:45
Экономика
Энергосбыт: Установка приборов учета обязательна!
06.06.2018, 13:30
Красота & Здоровье
Эти симптомы нельзя игнорировать
06.06.2018, 13:20
Экономика
Теплоэнергосервис строит новую котельную в селе Тумат
06.06.2018, 13:10
Происшествия
Подробности смертельного ДТП в Ленске
06.06.2018, 13:00
Экология
Якутия присоединилась к международной акции «Чистые берега Евразии»
06.06.2018, 12:50
Культура & Образование
Афиша
Премьера! Саха театрыгар “Кыһыл көмүс хоруоп”!
06.06.2018, 12:40
Происшествия
Ущерб от паводка ЖКХ Якутии оценивается в 82 млн рублей
06.06.2018, 12:30
Общество
Спорная квартира
06.06.2018, 12:28
Происшествия
Экстра
Вынесен приговор мужчине за двойное убийство в Якутске
06.06.2018, 12:23
Экономика
Современный конференц-зал уже в этом месяце примет японских гостей
06.06.2018, 12:20
Экономика
Оформи страховку для летнего лагеря онлайн!
06.06.2018, 12:10
Столица
Александр Саввинов принял участие в открытии кольца горканала
06.06.2018, 12:00
Красота & Здоровье
Ысыах Туймаады: о конкурсе «Длинная коса»
06.06.2018, 11:50
Экономика
Ассоциация строителей АЯМ: Новое пополнение технопарка ускорит работы по устройству земляного полотна
06.06.2018, 11:40
Путешествия
Семья из Норвегии с маленькими детьми путешествует по Якутии на велосипедах
06.06.2018, 11:30
Происшествия
Подросток погиб в ДТП в Ленском районе Якутии
06.06.2018, 11:20
Экономика
9 июня в Магане будет работать выездная касса Энергосбыта
06.06.2018, 11:10
Общество
Памятка для родителей по профилактике выпадения детей из окна
06.06.2018, 11:00
Столица
В Якутске на 4-полосных дорогах начали наносить двойную сплошную разметку
06.06.2018, 10:50
Происшествия
«Хуже татарина»: гостья оскорбила хозяев, а потом и вовсе обокрала
06.06.2018, 10:40
Политика
Айсен Николаев стал одним из лидеров медиарейтинга губернаторов ДФО
06.06.2018, 10:30
Происшествия
Нюрбинец попался на краже топлива из аэропорта
06.06.2018, 10:25
Общество
Якутия стала финалистом международной премии «Лучшие практики с участием граждан»
06.06.2018, 10:20
Культура & Образование
Видео
Железные розы
06.06.2018, 10:10
Происшествия
В Якутии мужчина на снегоходе насмерть сбил 89-летнего старика
06.06.2018, 10:00
Спорт
«Мааны мадьыны» украсят ысыах масрестлеров
06.06.2018, 9:50
Происшествия
Двое якутских школьников спасли мальчика от овчарки
06.06.2018, 9:40
Происшествия
В Якутске осужден автобусный щипач
06.06.2018, 9:30
Культура & Образование
Словно живые. Якутские мастера представили уникальные куклы ручной работы
06.06.2018, 9:20
Происшествия
Скандал
Куда потратили миллионы, выделенные Якутии на создание крупнейшего туристического кластера
06.06.2018, 9:10
Общество
«Якуткурорт» задолжал сотрудникам 1,3 млн рублей зарплаты
06.06.2018, 9:00
Происшествия
В Якутске из-за курения на балконе произошел пожар
06.06.2018, 8:03
Культура & Образование
Творческая мастерская «Петр» приглашает…
06.06.2018, 6:00
Футуролог
Ежедневный Гороскоп. Среда 6 июня 2018
06.06.2018, 0:58
Экономика
Сегодня день рождения руководителя
06.06.2018, 0:16
Экология
Фотофакт
Более 20 фрагментов ракетоносителя «Союз-2», найденные в Якутии, отправлены на космодром «Восточный»
05.06.2018, 23:56
Происшествия
Айсен Николаев: Помощь должна дойти до каждого пострадавшего от паводка якутянина
05.06.2018, 23:41
Общество
Почта России прокомментировала штраф начальнице райотделения
05.06.2018, 23:22
Желток
Эксклюзив
Велигура пойдет по линии партии – источник
05.06.2018, 22:14
Культура & Образование
Открытие конкурсов «Воспитатель года РС (Я) — 2018» и «Педагог-психолог года РС (Я) — 2018»
05.06.2018, 20:30
Происшествия
От воды освободились все дворовые территории в трех населенных пунктах Якутии
05.06.2018, 18:30
Столица
В Якутске появится бесплатный Wi-Fi
05.06.2018, 18:21
Финансы
Инвестиции в экономику и человека
05.06.2018, 18:05
Происшествия
Поездка на нелегальном такси закончилась сломанным носом
05.06.2018, 18:00
Общество
Парикмахеры Якутии объединились в профсоюз
05.06.2018, 17:55
Общество
Фестиваль детской анимации «Чудеса кино» прошел в Якутске
05.06.2018, 17:50
Общество
6 июня предстоят временные ограничения электроснабжения
05.06.2018, 17:45
Столица
На берегу озера Сайсары проведен субботник
05.06.2018, 17:40
Экология
Большегрузная техника стала причиной загрязнения реки Ундыткан
05.06.2018, 17:36
Культура & Образование
В Якутии справедливороссы указали Госдуме РФ на нарушение Конституции
05.06.2018, 17:30
Финансы
Василий Тимофеев: Низкая процентная ставка – реальная экономия на ежемесячных платежах и сроке кредита
05.06.2018, 17:25
Столица
В рамках проекта «Народный бюджет» открыта национальная площадка «Земля Олонхо»
05.06.2018, 17:20
Экология
ЯГРЭС – за чистый город
05.06.2018, 17:10
Финансы
Алмазэргиэнбанк начал выпуск карт «Мир — JCB»
05.06.2018, 16:50
Столица
В Якутске стартовала акция «Миллион цветов»
05.06.2018, 16:40
Общество
Театр танца оставил переходящий Кубок чемпионов у себя
Архив новостей
Происшествия
6 июня 2018, 15:10
224

Оштрафована начальница Оленекского почтамта

На основании служебного письма мирового судьи судебного участка Оленекского района о несвоевременном сообщению суду о доставке судебного извещения адресату судебные приставы оштрафовали начальницу Оленекского отделения почтовой связи.

В отношении женщины составлены 6 административных протоколов. По одному из них  («Нарушение сроков и (или) порядка доставки (вручения) адресату судебных извещений») сотрудница ОПС признана виновной. Согласно санкции данной статьи, женщина, являясь должностным лицом, обязана в течение 60 дней оплатить административный штраф в размере 500 рублей.

— В отделении почтовой связи Оленек Оленекского района осуществлена служебная проверка. С виновным работником проведена дополнительная разъяснительная работа, — сообщает руководство Управления Федеральной почтовой службы по Республике Саха (Якутия).

Пресс-служба ведомства сообщает, что «усилен контроль за сроками доставки заказной корреспонденции: с начальниками отделений почтовой связи проведен дополнительный производственный инструктаж по вопросам своевременной доставки корреспонденции разряда «судебные», с начальниками почтамтов проведено совещание по вопросам усиления контроля за соблюдением правил оказания услуг почтовой связи».

За 4 месяца 2018 года судебными приставами по обеспечению установленного порядка деятельности судов Управления ФССП по Республике Саха (Якутия) составлен 121 административный протокол по ст. 13.26 КоАП РФ.

comments powered by HyperComments
Источник: Пресс-служба Управления ФССП по Республике Саха (Якутия)
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору.
Спасибо!
Система Orphus
Теги: 
ТОП НОВОСТИ
31.05.2018, 0:34
Политика
Экстра
Серия отставок и кадровых назначений от Айсена Николаева
04.06.2018, 9:54
Столица
Эксклюзив
Новые кадровые назначения в мэрии Якутска
31.05.2018, 0:17
Культура & Образование
С любовью к России
31.05.2018, 22:19
Политика
Экстра
Новая порция отставок госслужащих
04.06.2018, 16:01
Политика
Отставка
31.05.2018, 18:45
Происшествия
Резонанс
Жительница Якутска забила свою дочь до смерти плоскогубцами
05.06.2018, 12:31
Красота & Здоровье
Более 30 случаев укусов клещей зарегистрировали в Якутии
03.06.2018, 1:50
Желток
Эксклюзив
Именитый борец получил работу в системе власти
05.06.2018, 12:39
Политика
Эксклюзив
В Якутии сменится главный единоросс
05.06.2018, 0:57
Общество
Сегодня день рождения министра, композитора, издателя и блогера
СОЦСЕТИ
ПОСЛЕДНИЕ МАТЕРИАЛЫ
Красота & Здоровье
06.06.2018

Лето с BASCONI: Очки в подарок!

Интервью
Красота & Здоровье
06.06.2018

Педиатр: Все предпочтения детей формируются только родителями

Экстра
Происшествия
06.06.2018

Вынесен приговор мужчине за двойное убийство в Якутске

Экономика
06.06.2018

Современный конференц-зал уже в этом месяце примет японских гостей

Экономика
06.06.2018

Оформи страховку для летнего лагеря онлайн!

Путешествия
06.06.2018

Семья из Норвегии с маленькими детьми путешествует по Якутии на велосипедах

Происшествия
06.06.2018

Подросток погиб в ДТП в Ленском районе Якутии

Общество
06.06.2018

«Якуткурорт» задолжал сотрудникам 1,3 млн рублей зарплаты