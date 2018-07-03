Оштрафован водитель, сбивший электроопору в Вилюйске

Прокуратура Вилюйского района провела проверку по факту аварийного отключения электроэнергии на территории г. Вилюйск.

Установлено, что причиной аварии явился наезд транспортного средства на столб электрических сетей.

Так, гр. И., не справившись с управлением, при маневрировании задним ходом, произвел наезд на опору электрических сетей ВЛ 0,4кВ «Санаторий», в результате чего произошел обрыв проводов между опорами и падение двух опор. Работа электролинии была восстановлена работниками ВРЭС ЗЭС ПАО «Якутскэнерго».

Прокуратура Вилюйского района возбудила в отношении мужчины дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 9.7 КоАП РФ (повреждение электрических сетей напряжением до1000 вольт).

По результатам рассмотрения материалов дела постановлением Ленского управления Ростехнадзора гр. И. признан виновным в совершении правонарушения с назначением наказания в виде штрафа.