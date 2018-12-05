Ощущаю себя счастливым человеком…

4 декабря исполнилось 75 лет отличнику фармации республики, заслуженному работнику здравоохранения Республики Саха (Якутия), Почетному ветерану фармации Людмиле Сергеевне Афониной.

Я прошу ее рассказать о себе, потом с удовольствием слушаю ее негромкий голос, читаю ее воспоминания и думаю, что моя визави, похоже, романтик в душе.

Родилась Людмила холодным декабрем 1943 года, но детство свое в поселке с загадочным названием Графский берег помнит как счастливое и безоблачное. Школьные годы ее прошли уже в Жатае, куда отца, работавшего начальником судоремонтных работ, перевели по работе. После школы девушка поступила в Якутское медицинское училище.

— В медучилище я поступила за компанию с подругой, но потом ни разу об этом не пожалела. В июле 1964 года приказом Аптекоуправления ЯАССР меня направили в аптеку № 40 поселка Жатай на должность заведующей, где я отработала пятьдесят лет, — рассказывает Людмила Сергеевна.

С поселком речников связана вся ее жизнь, в Жатае она познакомилась с будущим мужем, с которым счастливо прожила пятьдесят пять лет. У Афониных большая семья — два сына, две невестки, две внучки, два внука и правнучка.

— Мы их очень любим и надеемся, что взаимно…

— Вы помните свое первое впечатление о первом месте работы, Людмила Сергеевна?

— Аптека, куда я пришла работать, находилась в деревянном доме, площадью всего-то тридцать квадратных метров с печным отоплением, привозной водой и кубом для получения дистиллированной воды для приготовления лекарственных форм, встроенным прямо в печь. Летом на улице + 20ᶛС, а у нас в помещении + 40ᶛС: печка топится, дистиллятор работает, дышать нечем… Торговый зал с прилавком-витриной, два стола для ассистентов — фармацевтов для приготовления лекарств, множество различных склянок с лекарствами. Вот, пожалуй, и все.

— Можно представить себе вашу радость, когда переехали в новое здание…

— Конечно! Наша аптека разместилась на первом этаже новенького жилого дома, в нашем распоряжении было 264 квадратных метра! Мы перевезли весь наш старый скарб, а потом получили новую аптечную мебель, автоклав, дистиллятор, мебель для торгового зала. Столько было радости! Конечно, сказать, что все было гладко и безупречно будет неправильно. Менялись правила, требования, после реорганизации, мы получили статус муниципальной аптеки, пришлось изучать фармацевтический рынок, но нам помогали фармфирмы «Катрен», «Роста», ГУП «Сахафармация», администрация поселка и его главы Анатолия Ефимовича Кистенева. Пережили даже техногенную катастрофу, когда в январе 1990 года разморозили всю систему отопления… Теперь, находясь на заслуженном отдыхе, особенно глубоко осознаешь, сколько же было всего за эти годы: радость, удачи, горечь, потери, огорчения, разочарования, трудности.

— В те годы готовых лекарств, наверное, не было?

— Да, мы готовили все лекарства сами: и для инъекций, и наружные, и внутренние, и порошки, и свечи, и шарики-пилюли — более сорока наименований. Это все растворы натрия хлорида, глюкозы, аскорбиновая кислота, дибазол, димедрол, новокаин разных концентраций, глазные капли с пилокарпином, рибовлавином, настои и отвары из лекарственного растительного сырья. Лекарства готовились для населения поселка, для школ, детских садов, для Жатайской больницы, Капитоновского дома-интерната и здравпунктов ближайших предприятий.

— Как Вы считаете, принцип врача «Не навреди» в работе фармацевта применим?

— Этот принцип не только для врачей, он и в работе фармацевта очень важен. Наши ветераны Агафья Васильевна Томшина и Валентина Филипповна Томшина учили нас, молодых, любить свою профессию, выполнять основную заповедь фармацевта – «Не навреди»! Хочется сказать огромное спасибо тем, кто верил в нас, учил, проверял, подсказывал, направлял, исправлял, помогал находить выход из любой самой сложной ситуации.

— Чтобы узнать о человеке, говорят: «скажи мне, кто твой друг». Расскажите о своих коллегах, пожалуйста.

— У нас такие замечательные люди, такие профессионалы работали! Ответственные, честные, добрые. Работали мы увлеченно, сопереживали своим клиентам. Постоянно учились, повышали профессиональный уровень, получали сертификаты и никогда не оставались в стороне от общественных поселковых мероприятий, участвовали в Ленинских коммунистических субботниках, озеленении поселка, в сенокосе, художественной самодеятельности и поэтому, наверное, жили интересной насыщенной яркой жизнью. Как-то нашла стихи:

Аптека для писателей – чужая тема.

Не всем понятен фармацевта труд.

Про вас пока нет очерка, поэмы.

Но их когда-то все же создадут!.

Я подумала тогда: это же о нас, о моих прекрасных, дорогих моему сердцу женщинах. Более сорока лет проработала рецептором фармацевт Галина Леонидовна Орлова, только одна запись у нее в трудовой книжке. Сколько ей надо было терпения: не только отпустить лекарство, но и выслушать больного, объяснить, как правильно его принимать. Не удивительно, что она пользуется авторитетом и в коллективе и в поселке. То же самое можно сказать о каждой из моих дорогих коллег. Каждый на своем месте специалист высокого класса: на фармацевте Березовской Нине Павловне – приготовление лекарств отличного качества, на Еловской Наталии Ивановне – кропотливая работа по льготному и бесплатному отпуску лекарств, на провизоре-аналитике Комисаровой Ольге Оттовне – контроль качества приготовленных лекарств. Сколько требовалось внимания, сколько точности и внимания фасовщице Валеевой Наталье Борисовне. И так работали все: фармацевты, провизор-организатор, мастер-оптик, главный бухгалтер, кассир. А какие все замечательные мамы, бабушки, дачницы, кулинары и рукодельницы! Любая работа спорится в их заботливых руках! Их невозможно не любить!

Людмила Сергеевна перечисляет поименно всех своих замечательных коллег, с кем ей посчастливилось работать в течение полувека, говорит с уважением и благодарностью о руководителях Якутского аптекоуправления, впоследствии Департамента фармации и медицинской техники Минздрава республики, ОАО «Сахафармация», Якутского филиала ЗАО «РОСТА, что все годы помогали и поддерживали ее в работе.

— Работа фармацевта связана с постоянным общением с людьми, нам часто приходится говорить людям о разных качествах лекарств, сообщать об их отсутствии, предлагать аналоги, объяснять способы применения, и это не всегда легко и просто, — говорит вице-президент фармацевтической Ассоциации республики Альбина Николаевна Иванова, благодаря которой я познакомилась со своей героиней. – И я хочу выразить Людмиле Сергеевне огромную благодарность за ее безупречную честность, внимательное и чуткое отношение к людям, профессионализм высшего качества, беспредельную преданность выбранной профессии, благородное служение людям. Это человек с чистой и широкой душой, очень интеллигентный и сдержанный, прекрасно умеющий владеть своими эмоциями. С Людмилой Сергеевной приятно просто поговорить, поделиться своими новостями. Неизменно внимательная и доброжелательная, она всегда выслушает тебя, если надо утешит, поддержит добрым словом. Прекрасная мать, жена, хозяйка, кулинар, дом у нее – уютный и теплый в том самом смысле, когда приходя, отогреваешься душой. Она знает много стихов, прекрасно поет романсы. От имени фармацевтической общественности республики и от себя лично желаю Людмиле Сергеевне долгих и счастливых лет жизни, здоровья, счастья и благополучия!

P.S. Напоследок я спросила Людмилу Сергеевну, любит ли она стихи.

— Да, — ответила она, — раньше много знала наизусть… Песни люблю, но те, давние, про которые сейчас говорят «не формат».

Вот такая она, моя героиня, и сегодняшний ее календарный возраст, на мой взгляд, никак не соответствует состоянию ее души. Помните, у Маяковского: «У меня в душе ни одного седого волоса»? Это, похоже, о ней.

С юбилейным Вас днем рождения, уважаемая Людмила Сергеевна!

На фотографии: Коллектив аптеки №40 п.Жатай. Л.С.Афонина четвертая слева во втором ряду