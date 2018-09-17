Осетра в Лене прибавится

В мировой практике с каждым годом все более значимой становится роль аквакультуры в рыболовстве, которая дает 1/3 часть общемировых объемов пищевой рыбопродукции. В 2017 году по итогам совместной работы с Федеральным агентством по рыболовству инициатива государственного комитета Якутии по делам Арктики по осуществлению осетрового рыбоводства была поддержана федеральным центром.

Принято решение сформировать на базе Чернышевского рыбоводного завода маточное стадо сибирского осетра ленской популяции и внедрение товарного осетроводства. В рамках принятых решений разработан план мероприятий по возобновлению работы мобильного инкубационного цеха по искусственному воспроизводству сибирского осетра в селе Жиганск Жиганского района.

Чернышевским рыбоводным заводом подготовительная работа проведена в полном объеме. Так, рыбоводы съездили на стажировку в Конаковский рыбоводный завод, на базе завода построен осетровый цех. Работниками предприятия проведена работа по отбору 28 производителей осетра на реке Лена в Жиганском районе.

Следующей основной задачей по созданию маточного стада сибирского осетра на базе предприятия является перевод на искусственное питание.

Искусственное воспроизводство водных биологических ресурсов, товарное рыбоводство в нашей республике по сравнению с другими регионами находится в неразвитом состоянии, товарное рыбоводство в промышленных масштабах не осуществляется. Создание маточного стада сибирского осетра позволит расширить видовой состав разводимых рыб, осуществлять ежегодный выпуск молоди сибирского осетра для пополнения рыбных запасов и будет способствовать развитию рыбоводства в нашей республике.

Продукция из осетра, в связи с запретом на вылов, по всему миру пользуется огромным спросом. Поэтому данное направление имеет большую перспективу для сельского хозяйства республики.