Осенние каникулы по акции «Дети летят бесплатно»!

Вылет из Якутска 30.10.2018 по 06.11.2018 на о.Хайнань (Санья, Китай)☀.

Количество мест ограничено!

УСЛОВИЯ АКЦИИ «ДЕТИ ЛЕТЯТ БЕСПЛАТНО!»:

— Для бронирований, совершенных в период с 03.09.2018 (c 15:00 по МСК) по 09.09.2018!!!

— На туры в Китай, о. Хайнань с датами вылета с 04.09.2018 по 31.12.2018;

ПОДАРИТЕ СВОИМ ДЕТЯМ МОРЕ!!! ✈* Условия не распространяются на комбинированные туры и туры с перелетом на регулярных рейсах по индивидуальному тарифу.

Всегда рады встрече в фирменном офисе туроператора

PEGAS Touristik в г.Якутске:

ул.Кирова, 18, блок В (Бизнес центр, главный вход, 1 этаж).