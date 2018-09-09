Осенние каникулы по акции «Дети летят бесплатно»!

Вылет из Якутска 30.10.2018 по 06.11.2018 на о.Хайнань (Санья, Китай)☀.
Количество мест ограничено!
УСЛОВИЯ АКЦИИ «ДЕТИ ЛЕТЯТ БЕСПЛАТНО!»:
— Для бронирований, совершенных в период с 03.09.2018 (c 15:00 по МСК) по 09.09.2018!!!
— На туры в Китай, о. Хайнань с датами вылета с 04.09.2018 по 31.12.2018;
ПОДАРИТЕ СВОИМ ДЕТЯМ МОРЕ!!! ✈* Условия не распространяются на комбинированные туры и туры с перелетом на регулярных рейсах по индивидуальному тарифу.
Всегда рады встрече в фирменном офисе туроператора
PEGAS Touristik в г.Якутске:
ул.Кирова, 18, блок В (Бизнес центр, главный вход, 1 этаж).
Источник: На правах рекламы.
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