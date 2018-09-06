Осеннее обострение: как не заболеть в межсезонье

Существует ли осенняя депрессия? На самом ли деле при изменениях погоды ломит суставы или мы домысливаем причину сами? На что в организме стоит обратить внимание, когда мы прощаемся с летом, пишет Рамблер.

Суставы

В сентябре начинает холодать, циклоны приносят нам затяжные дожди. А нездоровые суставы отвечают на это тем, что начинают ныть и болеть. И это медицинский и физический факт, а не разыгравшаяся ипохондрия.

Боль в суставах и деформация рук — в чем причина? Дело в том, что циклон — это область пониженного атмосферного давления. А сустав закрыт герметично капсулой — суставной сумкой. И если вокруг ноги, в атмосфере, давление падает, то по закону физики внутри сумки оно растет. Суставная капсула начинает растягиваться, а ведь она пронизана большим количеством болевых рецепторов. Возникает сильная боль.

Что делать: используйте мазь или крем с действующим веществом диклофенак (выпускается под разными торговыми марками). В дополнение к нему можно принять таблетку парацетамола.

Язва желудка

Кто в кишечнике живет……если вдруг болит живот? Как понять, что с «бактериальным населением» нашего ЖКТ происходит что-то не то? Осенью многие жалуются на проблемы с желудком. Мол, весь год все прекрасно, а как сентябрь — возвращаются боли.

Между тем зависимости течения язвенной болезни от времени года нет — это не сезонное обострение в чистом виде. И все же жалобы не придуманы.

Просто осенью снижается наш иммунитет, и бактерии хеликобактер пилори, которые частенько и вызывают язву желудка, начинают процветать и размножаться. А тут еще мы с большой вероятностью цепляем какую-то простуду или суставы начинают болеть — в общем, чаще всего осенью начинаем пить таблетки. Которые разрушают слизистую желудка. Два компонента складываются — и вот оно, обострение. Хотя непосредственно с осенью и не связано.

Что делать: проверить, не являются ли причиной проблем с желудком бактерии хеликобактер пилори. Если это так — лечиться с помощью выписанных врачом антибиотиков.

Депрессия

Небо становится ниже, все затянуто свинцовыми тучами. Постоянный дождь и холод. Все это не способствует хорошему настроению. Чувствуется упадок сил, апатия, ничего не хочется делать. Исследователи провели эксперимент, цель которого было выяснить, как продолжительность сна влияет на работоспособность учеников. Ее вызывает избыток в организме гормона сна мелатонина. Он вырабатывается у нас с наступлением темного времени суток. И в норме, едва первые лучи солнца падают на роговицу, в теле начинает синтезироваться гормон удовольствия серотонин. Он «гасит» мелатонин, мы пробуждаемся, полные энергии.

Осенью, когда световой день короток и небо затянуто тучами, «выключить» производство мелатонина удается не всегда. Отсюда и осенние депрессии.

Что делать: используйте в помещениях лампы с ярким белым светом. Он действует на глаз аналогично солнечным лучам, тормозя производство мелатонина. Чтобы получить больше гормона радости серотонина, заставляйте себя заниматься физкультурой. А если на это нет сил, хотя бы ешьте больше пищи с грубыми волокнами — зелени, отрубей. Ведь до половины всего серотонина в организме производится при ее переработке в кишечнике.