ОСАГО от РСК «Стерх»? Получи 10% скидку на замену масла!

Региональная страховая компания «Стерх» продолжает мероприятия, направленные на совершенствование сервиса компании. И дарит обладателям полиса ОСАГО, оформленным в РСК «Стерх», возможность заменить масло с 10% скидкой.

Подобная услуга предоставляется в пункте замены масла (ООО «Строй-центр»), расположенном по соседству с офисом Страховой группы «Стерх-Сахамедстрах» по адресу: Вилюйский тракт, 3 км., дом 8/2.

Напомним, данный офис, работающий по принципу «единого окна», в котором можно получить все страховые продукты начиная со страхования имущества, жизни и здоровья и заканчивая обязательным медицинским страхованием, открылся в январе текущего года.

Удачное расположение новой точки, находящейся прямо напротив здания ГИБДД, автомобилисты уже оценили по достоинству. Ведь владельцы машин могут сразу после оформления необходимых документов застраховать своих железных коней по КАСКО, ОСАГО не тратя лишнего времени. А теперь, клиенты РСК «Стерх» смогут еще и легко и выгодно поменять масло.

Отметим, что 2017 год, объявленный в Страховой группе Годом качества, уже привнес множество изменений, направленных на создание комфортных условий для клиентов компаний и повышение уровня сервиса.

Так, РСК «Стерх» создал контакт-центр и внедрил круглосуточную техническую поддержку для своих страхователей (тел. 8-800-500-43-13). Также клиентам страховой группы «Стерх-Сахамедстрах» доступны также дополнительные сервисные услуги, как Запись на прием для оформления договора страхования в РСК «Стерх» в удобное для клиента время по указанному выше номеру, sms-информирование о завершении сроков страхования по договорам ОСАГО и добровольного страхования и др.

Лицензия АО РСК «Стерх» СЛ, СИ, ОС №3983 от 22 сентября 2015 г.

Лицензия АО СМК «Сахамедстрах» ОС №2873 – 01 от 9 ноября 2016 г.