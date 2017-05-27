«Орто сайылык» Туйаары Шапошниковой. Рождение картины

25 мая, был день рождения Туйаары Шапошниковой, одного из ярких представителей якутской графической школы. Туйаара Ефимовна — член Союза художников, заслуженный деятель искусств РС(Я), первый лауреат независимой общественной премии им. В.Васильева, выпускница Красноярского государственного художественного института, участница многих региональных, всероссийских и международных выставок.

Туйаара Ефимовна — очень чуткий, мудрый педагог, она не первый год руководит кафедрой живописи и графики Арктического института культуры и искусств и стала настоящим наставником и другом для нескольких поколений студентов и выпускников кафедры, а также для многих своих коллег.

​2 июня в выставочном зале НХМ в Комдрагмете откроется персональная выставка Туйары Ефимовны, которая соберет работы разных периодов. Накануне этого события мы посетили мастерскую художницы и подготовили для вас видео.

На наших глазах родилась картина «Орто сайылык», учитывая, что и выставка в целом будет называться так, смеем предположить: возможно, именно эта гравюра займет центральное место в экспозиции.