Оркестр ВШМ стал лауреатом фестиваля «Серебряные трубы Черноморья- 2018»

На днях в МДЦ «Артек» завершился грандиозный праздник-концерт лучших детских духовых оркестров России. Событие прошло в рамках творческой смены – фестиваля детских духовых оркестров «Серебряные трубы Черноморья», которая реализуется второй год подряд раз по инициативе Ассоциации «Духовое общество» имени Валерия Халилова, при поддержке Министерства культуры РФ и Министерства просвещения РФ.

Кульминацией творческой смены – фестиваля детских духовых оркестров «Серебряные трубы Черноморья» в МДЦ «Артек» стало яркое детское духовое шоу – гала-концерт 6 июля на Артек-Арене.Оркестры со всей России – от Барнаула и Карасука до Якутска и Воронежа – представили специальные номера для плац-дефиле (исполнение музыки в движении), во время которых звучали известные детские мелодии, музыка из кинофильмов, популярные произведения русских и зарубежных композиторов. Фееричным стало выступление сводного оркестра из 500 юных духовиков, во время которого было продемонстрировано мастерство и талант музыкантов.

Специальным гостем гала-концерта стал один из лучших трубачей России, лауреат международных конкурсов, в 2016 г. удостоенный премии Президента РФ для молодых деятелей культуры за вклад в развитие традиций и популяризацию духового искусства, Владислав Лаврик. Накануне торжественного события музыкант провел мастер-класс для детей. В гала-концерте Владислав Лаврик исполнил произведение Ж. Арбана «Венецианский карнавал» для трубы с оркестром – с ним играли образцовые духовые оркестры Бис Bandи RhythmBand. В завершение концерта Владислав Лаврик выступил в качестве дирижера сводного детского духового оркестра – под его музыкальным руководством была исполнена знаменитая детская песня многих поколений «Пусть всегда будет солнце» А. Островского.

Фото В. Лаврик

Более 4000 человек на Артек-Арене стали зрителям этого уникального представления. Зал вместе с оркестрами исполнил Государственный Гимн РФ, а также такие произведения, как «Детство – это я и ты» Ю. Чичкова, «Моя Москва» И. Дунаевского, «Пусть всегда будет солнце» А. Островского. Свыше 5000 человек по всей России наблюдали за онлайн-трансляцией благодаря поддержке события порталом «Культура.РФ». Президент Ассоциации «Духовое общество», генеральный директор Российского национального музея музыки Михаил Брызгалов, дирижер Президентского оркестра Евгений Никитин, дирижер Александр Халилов, лауреат премии Президента РФ, композитор и дирижер, лауреат международных конкурсов Александр Гилев, руководитель Творческой смены Анатолий Цеп отметили высокую подготовку духовиков, их энтузиазм во время подготовки и проведения гала-концерта.

По завершении события Михаил Брызгалов поделился своими впечатлениями: «Гала-концерт был невероятный по динамике, по эмоциональной составляющей, по тому, как старались юные музыканты выступить перед большой аудиторией. Это было настоящее детское духовое двухчасовое шоу, по окончании которого все участники были переполнены радостью. Всего за два года фестиваль «Серебряные трубы Черноморья» стал той уникальной площадкой, которая помогает нам воспитывать новое поколение духовиков, сохранять и развивать духовое искусство в нашей стране».

ФОТО. На фотографии: Нар. арт. СССР Василий Лановой с дирижёром А. Кузьминым со своей супругой Мариной Кузьминой.

Напомним, творческая смена – фестиваль детских духовых оркестров России «Серебряные трубы Черноморья» проводилась с 20 июня по 10 июля в МДЦ «Артек». 15 лучших детских духовых коллективов со всей страны, предварительно прошедшие конкурсный отбор, получили возможность принять участие в фестивале и показать свое мастерство игры на духовых инструментах. Специально для фестиваля были подготовлены разнообразные формы занятий с детьми: конкурсные прослушивания, репетиции концертных номеров, мастер-классы, подготовка выступления в сводном оркестре, подготовка марш-парада, репетиции и проведение гала-концерта.

Якутию представили 35 воспитанников ВШМ им. В. Босикова под руководством засл. арт. РС(Я) – Александра Кузьмина.

Поздравляем будущих якутских музыкантов-духовиков со званием Лауреата фестивального конкурса детских духовых оркестров «Серебряные трубы Черноморья и надеемся, что в МДЦ «Артек» подарил много впечатлений, вдохновения и стимул для дальнейшего совершенствования! МОЛОДЦЫ!