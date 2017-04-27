Оркестр национальных инструментов: вехи большого пути

Сегодня, 27 апреля, в день рождения нашей Республики, исполняется 24 года Оркестру национальных инструментов при театре танца РС(Я) им. С.А.Зверева — Кыыл Уола, который был создан в 1993 году.

Первыми артистами оркестра стали выпускники Восточно-Сибирского государственного института культуры (г.Улан-Удэ), которые обучались в первой национальной, специально открытой оркестровой студии. Основателем и куратором этой студии был начальник отдела кадров Министерства культуры ЯАССР В.Е.КУЗЬМИН. Первую концертную программу оркестр в составе 15 человек представил на сцене Дворца культуры и техники (ныне ДДН им.Кулаковского) 27 апреля в 1993 году во время прохождения государственной практики в только что преобразованном театре танца. Этот день считается датой рождения первого профессионального оркестра якутских национальных инструментов, которую ждали более 50 лет.

Еще в 40-ые годы основоположник профессионального якутского музыкального искусства Марк Николаевич ЖИРКОВ выразил свою мечту в следующих словах: “Наш народ должен иметь замечательную инструментальную музыку. Путь к этой культуре предстоит начать с создания якутского национального оркестра”.

Начиная с 60-х годов в республике начали создаваться национальные оркестры при музыкальном училище и школах. Все эти годы велась кропотливая работа по усовершенствованию инструментария, созданию национального репертуара, повышению исполнительского мастерства. С 1980-1993 годы все музыканты нашего оркестра во время обучения в музыкальном училище играли в студенческом оркестре якутских инструментов под руководством Николая Ивановича КИСЛЕНКО.

В создании нашего оркестра именно в театре танца – несомненная заслуга художественного руководителя театра, заслуженного артиста ЯАССР, заслуженного деятеля искусств РФ, лауреата Госпремии РС(Я) им. П.Ойунского Г.С.БАИШЕВА и директора театра, заслуженного работника культуры РС(Я) А.И. АЛЕКСЕЕВА. За время существования оркестр из 15 человек вырос в большой профессиональный коллектив.

С первых лет образования творческая деятельность оркестра вплотную связана с сохранением и развитием якутского музыкального искусства. Коллектив ведет активную концертную деятельность, занимается популяризацией национальной музыки, сотрудничает с композиторами, мелодистами, исполнителями, с творческими коллективами республики, пропагандирует народное инструментальное исполнительство, работает над развитием и усовершенствованием якутского инструментария с мастерами-изготовителями музыкальных инструментов. В результате плодотворного сотрудничества с московским мастером В.Н. АЛЕКСЕЕВЫМ были изготовлены для нашего коллектива концертные инструменты — «таҥсыр» и «кылыһах».

Сегодня в оркестре используются все известные якутские инструменты: хомус, таҥсыр, кылыһах (якутская балалайка), кырыымпа, айаан, күпсүр, дүҥүр, дьаҕа, хабардьа, мас хобо и др. В состав оркестра также введены баян, скрипки, флейта, бас гитара. В оркестре работал мастер-изготовитель, экспериментатор Н.Е. ОРЛОВ, который на основе найденных в народе инструментов и традиционной бытовой утвари изготовил духовые и ударно-шумовые инструменты дуораанчык, айаа, дьырылатар, свистульки – чыбырҕатар, чуһуурдар, разнообразия дьаҕа, мас табык и т.д.

Начиная с 2014 года инструментарий нашего оркестра стал пополнятся аутентичными инструментами кыл (кылыһах) Руслана ГАБЫШЕВА, которые дали новое звучание якутскому оркестру в плане тембра, красок, дополнив якутскую партитуру. Инструменты мастера дали большой толчок в развитии всего якутского инструментария в целом. В республике возрождается изготовление и исполнительство самобытного якутского струнно-смычкового инструмента кылыһах со струнами из конских волос. Р.Габышев воссоздал новый вид кылыһах «кыл». Пропагандистами инструмента «кыл» и популяризаторами исполнительства на них является ансамбль «КЫЛ САХа» (рук. Анна Томская). В составе ансамбля — музыканты нашего оркестра, артисты театра Олонхо, преподаватели музыкального колледжа.

Концепция развития оркестра представляет 7 основных направлений: изучение музыкальных особенностей и сюжетов Олонхо, развитие якутского танцевального и балетного искусства, пропаганда и популяризация якутской вокальной и инструментальной музыки, создание музыкальных канонов Олонхо, обрядовой музыки Ысыах, создание аутентичными музыкальными инструментами мантровой (религиозной музыки эпосов народов Арктики) музыки.

Оркестр сегодня имеет богатый, разнообразный репертуар, куда входят произведения якутских, русских, зарубежных авторов, народные, классические, эстрадные инструментальные произведения, вокальная и танцевальная музыка, произведения крупной формы. Особенность и уникальность нашего коллектива — в создании репертуара. В первое время работы для оркестра якутских инструментов не было оригинального репертуара и его по крупинкам создавали артисты оркестра. Вокальный, танцевальный репертуар основан при содействии оркестровщиков Альберта ПОПОВА, Валерия НОЕНОХОВА, Афанасия ТОМСКОГО, Егора ФЕДОТОВА, Николая ПЕТРОВ. Из наших же рядов вышли авторы музыки к спектаклям нашего театра, ГТОиБ им.Суорун Омоллооно, театра коренных малочисленных народов Севера Н.ПЕТРОВ, А.ЕГОРОВ, А.ТОМСКИЙ, А.ПОПОВ. Также оркестровки пишут Анна ТОМСКАЯ, Анюта ИВАНОВА. За годы творческой работы оркестр создал, накопил богатый нотный материал. Он является творческой лабораторией для Союза композиторов Республики Саха (Якутия). Специально для оркестра национальных инструментов написаны балеты, танцевально-хореографические спектакли и действия НТТ: «Уруу» (Земное родство) Аркадия Самойлова (1994), «Бохсуруйуу» (Изгнание злого духа) Владимира Ксенофонтова (1997), «Лолита» Валерия Шадрина и Николая Петрова (1998), «Атыыр мунха» («Большая рыбалка») Николая Берестова (1998), «Оһуор туос» Василия Зырянова (2000), «Семь портретов якутских женщин» для двух баянов Валерия Шадрина (2000), «Ярхадаана» Захара Степанова (2002), «Каштанка» Валерия Шадрина (2003), трилогия Олонхо «Бэрт Хара»: «Айыы аймаҕа» (Серединный мир) Николая Петрова (2004), «Үөдэн тугэҕэ» (Нижний мир) Полины Ивановой (2006), «Үөһээ дойду дохсуннара» (Воители Верхнего мира) Владимира Ксенофонтова (2009), «На краю Ойкумены» Афанасия Томского (2012), «Ньырбакаан» Владимира Ксенофонтова (2013), «Куллустай Бэргэн» Игоря Воробьева (2015).

Оркестр народных инструментов поддерживает постоянные творческие связи со всеми театрами республики, с Государственной филармонией РС(Я), Государственным концертным оркестром Якутии, с танцевальными и вокальными коллективами республики. В 1997 г. Наш музыкальный коллектив участвовал в спектакле «Ороһуоспа киэһэ» («Рождественский вечер») Д.К. Сивцева-Суоруна Омоллоона в Саха Академического театра им. П.Ойунского. Совместно с ними в 2006 г. была поставлена музыкальная драма — олонхо «Туналҕаннаах ньуурдаах Туйаарыма Куо» («Светлоликая Туйаарыма Куо») П.Ойунского на музыку В.Зырянова и Н.Петрова. Музыканты оркестра приняли участие в Спектаклях-олонхо государственного театра Олонхо “Эрэйдээх-буруйдаах Эр соҕотох Эллэй Боотур”, народного театра “Эрэл” “Сүр соноҕос аттаах Сургуулай бөҕө” и др.

Оркестр тесно сотрудничает с ведущими солистами оперы, известными певцами, авторами – мелодистами. В разные годы были проведены концерты, творческие вечера с Мариной Поповой, Раисой Захаровой, Александром Самсоновым, Ниной Чигиревой, Аркадием Алексеевым, Натальей Трапезниковой, Галиной Шахурдиной, Владимиром Заболоцким, Алексеем Калининским, Виталием Андросовым, Анастасией Варламовой, Марфой Колесовой и Сергеем Расторгуевым, Виталием Власовым, Владимиром Индигирским, Александром Дьячковским – Саарыном, Анастасией Готовцевой, с композиторами – Кириллом Герасимовым, Захаром Степановым, Владимиром Ксенофонтовым, Полиной Ивановой, Аркадием Самойловым и др. Солисты, артисты оркестра Альберт Попов, Василий Эверстов, Анюта Иванова, Валерий Ноенохов, Лена Михайлова, Владимир Боярский, Егор Федотов, Анна и Афанасий Томские подготовили концертную программу и подарили зрителям свои сольные концерты, творческие вечера. В рамках республиканской программы «Музыка для всех» артистами оркестра Валентиной Колесовой и Анисией Габышевой ведется работа по проекту «В мир волшебной музыки с оркестром национальных инструментов», Людмилой Белолюбской подготовлен проект «В гармонии с музыкой к вершинам успеха» совместно с оркестром Дворца детского творчества г.Якутска, Анной Томской к Году литературы в РФ — музыкально — литературный проект с участием поэтов Республики Саха и оркестра.

Сегодня оркестром записано 23 CD-диска, издано 20 сборников партитур и альбомов. Солист оркестра Владимир Боярский выпустил сольный CD — диск с оркестром.

Оркестр выступает во многих улусах республики, в городах России, участник более 50-ти Международных и Всемирных фестивалей во Франции, Польше, США, Канаде, Швейцарии, Бельгии, Италии, Голландии, Англии, Корее, Турции, Болгарии и др.