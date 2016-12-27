Оригинальный подарок для невестки экс-вице-премьера

На день рождения своей подруги Кати ШИПКОВОЙ, светская девушка, директор ювелирного салона «Киэргэ», Майя ДАНИЛОВА преподнесла ее портрет собственной кисти, сообщает «Светский Якутск».



Писать картины Майя начала недавно и как признается, это ее вторая работа на холсте.

Что ж, остаётся только восхищаться художественным талантом красавицы.

Стоить отметить, что именинница является владелицей салона «Malibu» и любимой невесткой бывшего заместителя председателя правительства Якутии Руслана ШИПКОВА.