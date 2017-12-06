Оригинальность современной подачи в Ренабо

«Индигирка из чира в лимоне», «Суббай», «Растягай с чиром», «Шаньги», — все эти вкусности из меню эксклюзивных сетов, которые подавали для комиссии в ресторане Ренабо. Оценивали вкусовые качества, оформление и подачу блюд, а также технологичность их приготовления на IV гастрономическом фестивале «Вкус Якутии» в рамках Всероссийского фестиваля «Зима начинается с Якутии».

Русское гостеприимство славится по всему миру, это считается проявлением русской широкой души. Русское хлебосольство и якутское радушие переплетаются на земле Олонхо. Интересный факт: в Якутии одно из популярных блюд является тонко нарезанная замороженная рыба – строганина, а вся территория республики находится на вечной мерзлоте, и любимое национальное блюдо в Ренабо предложили, как символ Якутии.

В ресторане на берегу озера дорогих гостей встречали по русским традициям круглым, пышным караваем с расписным рушником, с хлебом-солью и по якутскому обычаю со строганиной с эксклюзивной подачей, — в импровизированной чаше изо льда.

Очаровала и заворожила всех присутствующих своим мелодичным исполнением на хомусе импровизатор-хомусист, актриса национального театра танца имени Сергея Зверева-Кыыл Уола, – Василена Шарина, которая впоследствии порадовала гостей еще и своим пением на якутском языке о северном сиянии.

Все народности, населяющие долину Туймаады, открыты, гостеприимны и радушны, настолько насколько открыта душа людей, которые кроптят на кухне, химичат над плитой и колдуют над блюдом для своих гостей. Воодушевленные профессионалы готовы на все: разжечь огонь, растопить душу и даже прочитать стихотворение о земле, на которой мы живем. В чем мы открыли еще одни таланты поваров ресторана Ренабо, — Елена Ковалева прочла стих о Якутии.

И далее как в литературном произведении, стены зарычали голосами животных, блюда — голосами поваров, а здание сотрясалось от весёлого шума русских народных напевов, под песню «Валенки» завершили конкурсное представление в ресторане Ренабо.

В атрибутах декораций присутствовало смешение культур славянской и азиатской: «Так как мы – славяне и живем на якутской земле, мы постарались максимально отобразить смешение культур, вкусовых переплетений и в меню сетов, которые предоставили на суд конкурсной комиссии и гостям, – поделилась шеф-повар ресторана Ренабо, Татьяна Александрова. «Наши повара, все сотрудники ресторана и гостиницы заслужили этот Диплом в категории «Классический ресторан, кафе» в номинации «За оригинальность современной подачи в дегустационном сете».

Надо отдать должное всему коллективу гостиничного комплекса Ренабо, который выстоял все комиссии и слаженно отработал по классификации средства размещения. В начале своего пути выйти на высокий уровень — четыре звезды, это не много не мало, а большая работа в команде, волевой стержень управляющей комплекса и общий, здоровый, работоспособный дух всего коллектива. Теперь главная задача у коллектива, – это сохранить и приумножить нажитое, и наработать новых постоянных гостей. А гостей в Ренабо очень любят!