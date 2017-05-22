Ориентиры для легкоатлетов к «Играм Манчаары»

20-21 мая, не смотря на пронизывающий ветер и ужасно холодную погоду, на стадионе «Юность» проведены первые официальные летние старты легкоатлетов по классическим дисциплинам.

Хотя технические результаты победителей и призеров по метео условиям не ахти хорошие, тем не менее отдельные результаты до поры, до времени станут ориентирами для всех легкоатлетов республики готовящихся к главным стартам республики этого года спартакиады Манчаары в Верхневилюйске.

Сюрпризом стала победа студента Якутского педколледжа Петрова Никиты дважды на дистанциях 100 и 200 м оставившего позади сильнейших спринтеров СВФУ с результатами соответственно 10.8 и 23,6 сек. Что интересно в январе на чемпионате республики в помещении он был лишь шестым на 60 м и десятым на 200 м, поживем увидим случайны или закономерны его победы в отборочных соревнованиях в июне.

А вот две уверенные победы зимнего чемпиона республики на 800 м Филиппа Собакина на дистанциях 800 – 2.03,1 сек, и 1500 – 4.21. 5 сек, никого не удивили. Правда, зимой он на 1500 м был третьим после Егора Быганова и Степана Степанова. Чурапчинец Егор Быганов на этот раз стартовал на дистанции 5000 м и финишировал первым в гордом одиночестве с результатом 15.23,1 сек, что в такой погоде и учитывая его прошлогодний результат на чемпионате республики в июне 15.42,85 (второе месте после Конона Никифорова) просто отлично! Его результат первая серьезная заявка на победу в Верхневилюйске. Заметно отстал от него второй призер, многоопытный Виктор Прокопьев (15.51,3). Дважды, также с большим отрывом были первыми на дистанциях 1500 (5.22,7) и 3000 м(11.22,1) чурапчинка Сахая Власова, на дистанциях 400 (1.04,4) и 800 м (2.29,2) студентка СВФУ Ольга Курчатова.

Уже сам выход на беговую дорожку самой титулованной из участников, многократной чемпионки Спортивных Игр республики, Спартакиад Манчаары, неувядаемой Ларисы Платоновой без лишних слов предупреждает нас о приближении главного старта года спартакиады Манчаары. В Верхневилюйске ее главной оппоненткой будет конечно другая наша именитая бегунья чурапчинка Екатерина Драгунова которая четыре года назад у себя дома на дистанции 3000 м среди ветеранов буквально вырвала победу в финишной клетке у Ларисы. Жаждущая реванша в этом году Лариса пока показала третий результат среди молодых на 3000 м. На других дистанциях победителями открытого первенства СВФУ стали: на 100 м среди женщин Юлия Кобякова – 12,9 сек, на 200 м Светлана Миронова – 28,9 сек, на 400 м Виктор Аргунов – 53,9 сек, по спортивной ходьбе на 3000 м Анастасия Шепелева – 15,43 сек, и Мичил Новиков – 13,55 сек, по прыжкам тройной Кай Адамов – 14 м 65 см, Анна Лыткина – 10 м 60 см, по прыжкам длину Яна Саввинова – 4 м 59 см и Игорь Скрябин – 6 м 50 см.