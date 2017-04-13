Оргкомитет сформировал счетную комиссию в городе Якутск

12 апреля члены Оргкомитета сформировали окружную счетную комиссию и участковые счетные комиссии счетных участков.

Всего в столице республики будет создано 23 счетных комиссий и одна окружная. Предварительное голосование по кандидатурам для последующего выдвижения кандидата от партии «Еиная Россия» на должность главы городского округа «города Якутска» пройдет 28 мая 2017 года.

На 13 апреля зарегистрированы шесть участников: действующий глава города Якутска Айсен НИКОЛАЕВ, молодой предприниматель Николай ПОТАПОВ, юрист Олег ЯХОНТОВ, телеведущий Андрей И (ХОРОШЕВ), молодогвардеец Святослав СОФРОНЕЕВ и предприниматель Ирина ВЫСОКИХ.

Прием заявлений на предварительное голосование на должность главы столицы – до 27 апреля включительно, по адресу:

г.Якутск, ул.Аммосова, 18, каб.4/4. Телефон: 421-421.

Время приема документов:

— понедельник-пятница с 9.00 до 18.00

— с перерывом на обед с 13.00 до 14.00

— суббота, воскресенье — выходные дни

Участвовать в предварительном голосовании может любой человек, который не состоит в другой политической партии или беспартийный, не имеет судимости — даже погашенной. Если этого кандидата изберет большинство жителей, партия «Единая Россия» поддержит и выдвинет его кандидатуру на выборы. Положение и Регламент по проведению предварительного голосования опубликованы на сайте pg.er.ru

Руководитель РИК ЯРО партии «Единая Россия», заместитель секретаря Дмитрий НИКИФОРОВ:

— Помещения для голосования по-прежнему будут в привычных для избирателей местах расположения избирательных комиссий. Все они, в соответствии с требованиями законодательства, будут арендованы партией. Перечень счетных участков согласован Президиумом Генерального совета «Единой России». Их адреса будут опубликованы на сайте предварительного голосования и регионального отделения партии», — отметил он.