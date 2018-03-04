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4 марта 2018, 1:31
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Оргкомитет праймериз ЕР зарегистрировал 8 участников

Якутский региональный организационный комитет по проведению предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатов в народные депутаты Республики Саха (Якутия) зарегистрировал восемь участников.
Процедуру регистрации прошли:
— Директор государственного бюджетного учреждения РС(Я) «По эксплуатации и содержанию административных зданий «Лена», народный депутат Дмитрий СЕМЕНОВ – по списку на территории Заложного одномандатного округа №1;
— Председатель Якутской городской Думы, Секретарь Якутского местного отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Александр САВВИНОВ – по Центральному одномандатному округу №4;
— Заместитель генерального директора по управлению персоналом и организационно-правовой работе государственного унитарного предприятия «Жилищно-коммунальное хозяйство Республики Саха (Якутия)», народный депутат Юрий САДОВНИКОВ – по списку на территории Колымо-Индигирского одномандатного округа №34;
— Депутат Гордумы Марина СИЛКИНА – по списку на территории Гагаринского одномандатного округа №8;
— Заместитель директора ООО Строительная компания «Северный дом» Яков ЕФИМОВ – по списку на территории Таттинско-Томпонского одномандатного округа №32;
— Заместитель директора ГБУ РС(Я) «Школа высшего спортивного мастерства», народный депутат Павел ПИНИГИН – по списку на территории Чурапчинского одномандатного округа №30;
— Генеральный директор Ассоциации РООР СРО «Союз строителей Якутии» Айхал ГАБЫШЕВ – по списку на территории Борогонского одномандатного округа №29.
— Начальник отдела реализации мероприятий общереспубликанского движения «Добрые дела «Моя Якутия в 21 веке» Алексей ПЕТРОВ — по списку на территории Таттинско-Томпонского одномандатного округа №32.

Прием документов на участие в предварительном голосовании для кандидатов в народные депутаты РС(Я) осуществляется по адресу:
город Якутск, ул.Аммосова, дом 18, каб.401
Время приема документов:
понедельник-пятница с 9.00 до 18.00,
с перерывом на обед с 13.00 до 14.00,
суббота, воскресенье – выходные дни, за исключением 31 марта и 01 апреля (в эти дни прием документов будет вестись по обычному графику).
Документы для скачивания доступны по ссылке: http://dropmefiles.com/kmISy
Предварительное голосование по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатов в народные депутаты Республики Саха (Якутия) пройдет 15 апреля.

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Источник: Пресс-служба ЯРО ВПП «Единая Россия».
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