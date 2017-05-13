Организованы рейсы вертолета МИ-8 по маршруту Якутск-Нижний Бестях

С сегодняшнего дня по маршруту Якутск-Нижний Бестях будет совершать рейсы вертолет Ми-8 с аэропорта «Якутск» до местности Манньыаттах в Нижнем Бестяхе. Первый рейс будет выполнен 12 мая в 18-30 с аэропорта «Якутск», 13 мая вылет запланирован на 10 утра из Нижнего Бестяха с местности Манньыаттаах до аэропорта Якутска; обратно вертолет вылетит по мере заполнения пассажирами, стоимость проезда — 2000 рублей.

Для пассажиров вылетающих из Нижнего Бестяха, оформление электронных билетов будет организовано в п.Нижний Бестяхе по адресу Ленина 36/1 в здании ТГК «Алаас», касса АК «Полярных Авиалинии». На посадочную площадку будут выезжать пассажиры с электронными билетами. Норма провоза багажа — 20 кг. Для вылетающих из г.Якутска оформление билетов будет осуществляться в аэропорту «Якутск» — касса АК «Полярные Авиалинии».

С 12 мая возобновлены рейсы СВП «Кайман-10» по маршруту 202 мкр. — Нижний Бестях, стоимость билета 1000 рублей.