Организаторы наркопритона предстанут перед судом в Якутске

Прокуратура Республики Саха (Якутия) утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении трех жителей города Якутска, которые систематически предоставляли жилое помещение для потребления наркотических средств.

Предварительным следствием установлено, что обвиняемые, действуя группой лиц по предварительному сговору, в течение 2018 года систематически предоставляли помещение своей квартиры, расположенной в городе Якутске, для потребления наркотических средств различным лицам.

Действия обвиняемых квалифицированы органом предварительного расследования по части 2 статьи 232 Уголовного кодекса РФ – систематическое предоставление помещения для потребления наркотических средств.

Данное преступление относится к категории тяжких преступлений и предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

Меру наказания определит Якутский городской суд Республики Саха (Якутия) в пределах предусмотренной уголовным законом санкции.